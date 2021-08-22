Лекарства, содержащие спирт и свинину: антиваксерам ответил религиовед

Ни одна из основных религий не запрещает вакцинацию. Это подчеркнул старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, PhD докторант, религиовед Елнар Берикбаев, передает Azattyq Rýhy
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«Часто можно услышать, как люди отказываются от прививок «по религиозным причинам». Но религия здесь ни при чем. Ни одна из основных религий не запрещает вакцинацию.
Среди аргументов антиваксеров, прикрывающихся религией – якобы прививки противоречат вере в предопределение. Но вера в судьбу не подразумевает, что нужно сесть и ничего не делать, не носить маску, намеренно подвергать себя и других риску заражения.
Согласно основам христианского и мусульманского вероучения, человек в Судный день будет отвечать не только за свои действия, но и за бездействие, которое он оправдывал упованием на Божью волю.
«Сақтасан сақ боласын!» - говорят казахи. Русский эквивалент: «На Бога надейся, а сам не плошай».
В Коране говорится о запрете подвергать опасности свою жизнь и здоровье: «И не убивайте самих себя [себя и друг друга]. Поистине, Аллах к вам милосерден!» (Сура «ан-Ниса», аят 29).
Также Пророк говорил: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другому человеку» (Сунан ибн Маджа)», - отметил Берикбаев.
Кроме того, религиовед высказался касательно спиртосодержащих препаратов.
«В 2015 году Духовное управление мусульман Казахстана выступило с разъяснениями по поводу использования этилового спирта: «Не все запретное является скверной. Так, в медикаментах спирт теряет свои опьяняющие свойства, поэтому их разрешается употреблять. Скверны, которые изменили свои свойства, считаются чистыми».
Что касается лекарств, содержащих свинину...
Имам ан-Навави в книге «Аль-маджму'» пишет:
«Действительно, можно принимать нечистоту (наджаса) в качестве лекарства при отсутствии чистого препарата. А если же есть замещающий препарат, то однозначно запрещается принимать его».
То есть при отсутствии чистых с канонической точки зрения лекарственных препаратов, мусульманам дозволяется принимать лекарства, содержащие нечистоту (например, спирт или свинину)
При этом следует помнить: в исламе и в христианстве считается греховным на разрешенное говорить, что оно запретно. Вводить людей в заблуждение считается грехом во всех религиях», - подчеркнул он.