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Лекарства, содержащие спирт и свинину: антиваксерам ответил религиовед

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 18:53
Лекарства, содержащие спирт и свинину: антиваксерам ответил религиовед
Иллюстративное фото
Ни одна из основных религий не запрещает вакцинацию. Это подчеркнул старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, PhD докторант, религиовед Елнар Берикбаев, передает Azattyq Rýhy.

«Часто можно услышать, как люди отказываются от прививок «по религиозным причинам». Но религия здесь ни при чем. Ни одна из основных религий не запрещает вакцинацию.

Среди аргументов антиваксеров, прикрывающихся религией – якобы прививки противоречат вере в предопределение. Но вера в судьбу не подразумевает, что нужно сесть и ничего не делать, не носить маску, намеренно подвергать себя и других риску заражения.

Согласно основам христианского и мусульманского вероучения, человек в Судный день будет отвечать не только за свои действия, но и за бездействие, которое он оправдывал упованием на Божью волю.

«Сақтасан сақ боласын!» - говорят казахи. Русский эквивалент: «На Бога надейся, а сам не плошай».

В Коране говорится о запрете подвергать опасности свою жизнь и здоровье: «И не убивайте самих себя [себя и друг друга]. Поистине, Аллах к вам милосерден!» (Сура «ан-Ниса», аят 29).

Также Пророк говорил: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другому человеку» (Сунан ибн Маджа)», - отметил Берикбаев.

Кроме того, религиовед высказался касательно спиртосодержащих препаратов.

«В 2015 году Духовное управление мусульман Казахстана выступило с разъяснениями по поводу использования этилового спирта: «Не все запретное является скверной. Так, в медикаментах спирт теряет свои опьяняющие свойства, поэтому их разрешается употреблять. Скверны, которые изменили свои свойства, считаются чистыми».

Что касается лекарств, содержащих свинину...

Имам ан-Навави в книге «Аль-маджму'» пишет:

«Действительно, можно принимать нечистоту (наджаса) в качестве лекарства при отсутствии чистого препарата. А если же есть замещающий препарат, то однозначно запрещается принимать его».

То есть при отсутствии чистых с канонической точки зрения лекарственных препаратов, мусульманам дозволяется принимать лекарства, содержащие нечистоту (например, спирт или свинину)

При этом следует помнить: в исламе и в христианстве считается греховным на разрешенное говорить, что оно запретно. Вводить людей в заблуждение считается грехом во всех религиях», - подчеркнул он.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 19:36
Надо так по чаще чтоб разъясняли!
 
 

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