В Казахстане за сутки зарегистрировано 6314 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки зарегистрировано 6314 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀



Из них:



в Нур-Султане - 650,

в Алматы - 1615,

в Шымкенте - 147,

в Акмолинской области - 278,

в Актюбинской области - 382,

в Алматинской области - 408,

в Атырауской области - 310,

в Восточно-Казахстанской области - 158,

в Жамбылской области - 191,

в Западно-Казахстанской области - 93,

в Карагандинской области - 913,

в Костанайской области - 291,

в Кызылординской области - 124,

в Мангистауской области - 219,

в Павлодарской области - 320,

в Северо-Казахстанской области - 159,

в Туркестанской области - 56.





Всего с начала пандемии в стране выявлено 743 220 заболевших коронавирусной инфекцией.