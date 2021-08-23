Чудовищные зверства и насилие: что известно об отношении к женщинам в Афганистане

«Талибан»* — террористическое движение с радикальными взглядами, которое запрещено во многих странах мира, в том числе и в России. Одной из причин, почему движение «Талибан» признано в мире радикальным исламистским движением, является нарушение прав девочек и женщин. Потому правозащитники из разных стран сейчас с тревогой пристально следят за тем, что же происходит в Афганистане в этой сфере.
После захвата власти вооруженным путём радикальное движение «Талибан» заверило о значимой роли женщин в новой жизни Афганистана, но из страны приходят тревожные вести.
Популярная американская актриса Анджелина Джоли специально завела личную страницу в Instagram, чтобы делиться историями людей из Афганистана. Так, по словам Джоли, ей написала девушка-подросток о том, что на улицу нельзя выйти без сопровождения мужчины.
Сообщение афганской девушки-подростка, адресованное американской актрисе, говорит о том, что права женщины в этой стране грубо попираются, именно этого опасаются многие люди в развитых странах после прихода к власти в Афганистане исламистов.
Любая девочка, не достигшая половой зрелости, и взрослая женщина, не потерявшая свою привлекательность, становятся объектами вожделения местных мужчин, которые их похищают и силой заставляют быть с ними.
Такие девочки и женщины становятся походно-полевыми жёнами, они подвергаются сексуальному насилию и унижению со стороны мужа и его родственников. Судьба их незавидна. В случае побега непокорных жён наказывают и оставляют умирать.
О таких жесткостях со стороны «Талибана» рассказала в том числе и Аиша Биби, попавшая на обложку журнала Time в 2010 году. Аишу насильно выдали замуж в 15 лет за исламиста из движения «Талибан». Муж и его родственники издевались над молодой женой, часто выгоняя спать в загон для скота.
Однажды Аиша сбежала, но муж нашёл её и подверг наказанию — отрезал нос и уши, бросив её истекать кровью в горах. Аиша смогла добраться до своего отца, который отправил её в США.
Сейчас у Аиши другая семья в США, которая заботится о ней как о родной. Девушке после многочисленных операций восстановили нос и уши.
А кто позаботится о женщинах и девочках, живущих сейчас в Афганистане?
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