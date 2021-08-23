Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры

Владельцы квартир при просмотре часто стараются скрыть от потенциальных покупателей недостатки жилья, о самых распространенных способах рассказали РИА Недвижимость риелторы.



"Если покупателя стараются быстро провести в саму квартиру и настойчиво торопят, не дают задержаться в приквартирном тамбуре, на лестнице или лифтовой площадке, следует насторожиться – велика вероятность, что таким образом продавец пытается скрыть не самых адекватных соседей по дому или асоциальное окружение", - отметила эксперт.



Поэтому потенциальным покупателям советуют поговорить с соседями.



"В нашей практике был такой случай: к нам обратился человек, который недавно приобрел квартиру и уже мечтал ее побыстрее продать. При просмотре квартиры он заметил, что на площадке у одной из четырех квартир дерматин на входной двери порезан. Заметил, но не придал особого значения. После покупки выяснилось, что на площадке живет психически неуравновешенный человек, который терроризирует всех соседей. И это оказалось большой проблемой, жить там было невозможно - квартиру пришлось продавать", - привел пример он.



А еще покупателю лучше избегать покупки квартиры в домах, где налицо плохое состояние подъезда, неприятные запахи, разбитые окна, грязь, расписанные стены, следы посиделок, бутылки, шприцы, добавила Дымова.



Иногда продавцы скрывают, что квартира шумная, например, рядом проходит трамвайная линия, рассказала она. Чтобы это скрыть, показ организуют днем, чтобы обычный городской шумовой фон скрадывал звуки. Распознать недостатки поможет внимательное изучение окружения, опрос соседей, просмотры квартиры в разное время, посоветовала Дымова.



По ее словам, обман часто состоит в сокрытии недостатков внутри квартиры, где в первую очередь нужно смотреть на наличие перепланировок, если они есть – требовать документы на согласование.

Если перепланировка несогласованная, это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо в самом плохом случае к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счет, подчеркнула эксперт.