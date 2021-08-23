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Кому нельзя есть рис, рассказала врач

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Кому нельзя есть рис, рассказала врач
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Врач-диетолог Ольга Кораблева сообщила, чем ценен рис для здоровья и кому он противопоказан. Она объяснила, что людям с диабетом, ожирением и при заболеваниях ЖКТ следует исключить этот продукт из рациона питания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалист напомнила, что рис - продукт диетический: в отварном злаке всего 110–120 калорий на 100 граммов продукта. Сложные углеводы надолго обеспечивают сытость и позволяют не переедать. Жиров в рисе всего 2,6 грамма на 100 граммов.

"Рис богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором. Злак хорошо усваивается, это натуральный сорбент, избавляющий от токсинов и препятствующий отложению солей", - говорит Ольга Кораблева.

Рис легко усваивается и полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием живота. При остром гастрите рекомендуются жидкие рисовые каши на воде. По словам диетолога, если есть склонность к запорам, рис не следует употреблять чаще чем два раза в неделю.

"При наличии ожирения рис следует исключить: он усилит проблемы с перистальтикой кишечника. Белый рис не рекомендуется при диагнозе "диабет": его гликемический индекс – 70, а индекс каши на молоке составит уже 75. Полностью здоровому человеку можно съедать не более 200 граммов отварного риса в день", - считает Ольга Кораблева.


Источник: tengrinews.kz
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