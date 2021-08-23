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Преступные схемы при продаже авто в Казахстане назвали в МВД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Преступные схемы при продаже авто в Казахстане назвали в МВД
Иллюстративное фото
В МВД рассказали, как преступники угоняют купленные в кредит автомобили из России и продают в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наиболее распространенными схемами на сегодняшний день является лизинг, кредиты и аренда автомобилей. Например, очень много в последнее время сталкивались с ситуацией при взаимодействии с коллегами из России. Там злоумышленники берут авто в лизинг, в первом месяце оплачивают лизинг или кредит, после чего машину перегоняют на территорию Казахстана. Продают ее на нашей территории, оформляют ее уже на граждан нашей республики", - рассказал на брифинге заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

"После лизинговая компания начинает искать эту машину, а ее уже нет. В этом плане после прекращения оплаты лизинга машина объявляется в розыск. То же самое и по аренде, аналогичная схема преступников".


Источник: tengrinews.kz
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