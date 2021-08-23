Перепись населения в Казахстане: Безопасно ли рассказывать о себе

В Казахстане с 1 сентября по 30 октября пройдет перепись населения. В связи с этим есть риск, что по домам будут ходить не только специалисты по переписи, но и мошенники. Как отличить официальных интервьюеров от проходимцев, и куда будут направлены данные, полученные от населения в ходе переписи, узнал корреспондент Делового Казахстана.



По данным Департамента статистики Алматы, человек, проводящий перепись населения, должен иметь соответствующее заверенное печатью удостоверение, планшет с мобильным приложением, а также шарф и портфель с символикой Национальной переписи 2021.



Кроме того, на специальном сайте обещают опубликовать список людей, проводящих перепись населения, с указанием их фамилии, имени, отчества и номером их служебного удостоверения.



Кроме того, для жителей Алматы и других регионов работает бесплатная телефонная справочная по вопросам переписи 1446, где можно задать любой вопрос по поводу переписи населения.



Допустим, к вам пришел официальный переписчик, и вы ему сообщили свои данные. Куда их будут использовать?



Согласно Закону РК О государственной статистике (статья 21, пункт 4), все сведения, полученные в ходе национальных переписей, относятся к первичным статистическим данным и не должны быть использованы в целях подчинения имущественного и морального вреда физическому и юридическому лицу, затруднения реализации их прав и свобод. Согласно Закону все сотрудники, работающие по проведению переписи, подписали документы о неразглашении конфиденциальной информации и несут персональную ответственность за конфиденциальность полученных данных. При проведении национальной переписи, все первичные статистические данные представляются респондентами в обязательном порядке на безвозмездной основе. Информация, полученная от респондентов, нигде не публикуется, так как полученные данные шифруются и под специальным кодом поступают на сервер Национального Бюро Статистики РК, - рассказали в Департаменте статистики Алматы.



Таким образом, личные данные респондентов обещают оставить конфиденциальными. Специалисты по статистике заверяют, что из базы данных переписи берется только общая информация по численности, полу, возрасту, месту проживания населения того или иного региона.