"Талибан" назвал 31 августа "красной линией" для вывода войск США

Представитель "Талибана" (движение согласно решению Верховного суда запрещено в Казахстане) Сухейл Шахин заявил, что 31 августа является "красной линией" для вывода сил США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал Шахин в интервью телеканалу Sky News.



По его словам, если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным. "Иначе будут последствия", - заявил он.



"Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию", - добавил Шахин.