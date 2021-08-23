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42500 – Названы планируемые на 2022 год в Казахстане размеры МЗП, базовых пенсий и МРП

Просмотров:2223 Опубликовано: Сегодня, 14:50
42500 – Названы планируемые на 2022 год в Казахстане размеры МЗП, базовых пенсий и МРП
Фото КазТАГ
Названы планируемые на 2022 год в Казахстане размеры минимальной заработной платы (МЗП), базовых пенсий и месячного расчетного показателя (МРП), передает корреспондент агентства.

«Установить с 1 января 2022 года: 1) МЗП – Т42 500; 2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – Т19 450; 3) минимальный размер пенсии – Т46 302; 4) МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – Т3 063 тенге; 5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – Т36 018», - говорится в проекте бюджета.

Также планируют установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2022 года на 7%.

Напомним, ранее КазТАГ уже называл основные параметры по доходам и затратам проекта бюджета на 2022 год. Также агентство информировало, что почти Т3 трлн планируют изъять в 2022 году из Нацфонда Казахстана в виде трансфертов.


Источник: КазТАГ
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Комментарии ( 3 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 18:23
GOAT, Если огни так сделают, то весь мир на сколько беден народ Казахстана.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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GOAT (Посетители) Сегодня, 17:10
МЗП – 42 500 ))))
Где логика? Если даже пенсия минимальная 67 000)))
Просили же сделать мин зарплату 72 000, нет же блин, правительство отказалось!
 
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  • Ну Ну
  • chrome
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:19
Минимальная зарплата 42500 - это издевательство над людьми. При повышении всех налогов и сборов и ежегодных цен на всё в Казахстане
 
 

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