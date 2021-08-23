42500 – Названы планируемые на 2022 год в Казахстане размеры МЗП, базовых пенсий и МРП

Названы планируемые на 2022 год в Казахстане размеры минимальной заработной платы (МЗП), базовых пенсий и месячного расчетного показателя (МРП), передает корреспондент агентства.



«Установить с 1 января 2022 года: 1) МЗП – Т42 500; 2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – Т19 450; 3) минимальный размер пенсии – Т46 302; 4) МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – Т3 063 тенге; 5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – Т36 018», - говорится в проекте бюджета.



Также планируют установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2022 года на 7%.



Напомним, ранее КазТАГ уже называл основные параметры по доходам и затратам проекта бюджета на 2022 год. Также агентство информировало, что почти Т3 трлн планируют изъять в 2022 году из Нацфонда Казахстана в виде трансфертов.