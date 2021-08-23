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Токаев озвучил свои предложения на сессии ОДКБ

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Токаев озвучил свои предложения на сессии ОДКБ
Фото:akorda.kz
Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудил вопросы безопасности в связи с ситуацией в Афганистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ.

Наряду с этим Глава государства обратил особое внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.

Совет коллективной безопасности ОДКБ прошел под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В мероприятии приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидеры Беларуси Александр Лукашенко, России Владимир Путин, Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе.


Источник: tengrinews.kz
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