Токаев озвучил свои предложения на сессии ОДКБ

Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудил вопросы безопасности в связи с ситуацией в Афганистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов.



В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ.



Наряду с этим Глава государства обратил особое внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.



Совет коллективной безопасности ОДКБ прошел под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В мероприятии приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидеры Беларуси Александр Лукашенко, России Владимир Путин, Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.



Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе.