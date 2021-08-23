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Группа Mezzo попала в тройку лидеров после двух конкурсных дней на "Новой волне - 2021"

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Группа Mezzo попала в тройку лидеров после двух конкурсных дней на "Новой волне - 2021"
Фото:instagram.com/mezzo_kz
Группа Mezzo, представляющая Казахстан на международном вокальном конкурсе "Новая волна - 2021", по итогам двух дней расположилась на третьем месте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В первый конкурсный день казахстанцы, исполнив песню Мэрайи Кэри Without you, получили 86 баллов от членов жюри и были на втором месте после участника из Армении.

Во второй день, посвященный хитам своей страны, они спели композицию Батырхана Шукенова "Дождь" и опустились на третье место со 170 баллами.



Теперь финалистов ожидает третий конкурсный этап - день премьер, по итогам которого и определится победитель "Новой волны - 2021".

В этом году в финале "Новой волны" за главный приз борются 11 участников из 9 стран мира. Определяет судьбу конкурсантов жюри: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Дима Билан и Димаш Кудайберген.

"Мы с ребятами очень долго шли к этому. Это невероятно волнительно и радостно для нас, мы так давно мечтали представлять Казахстан на таком престижном международном конкурсе. Мы абсолютно к этому готовы. У нашего коллектива есть все, чтобы достойно выступить в Сочи", - поделился продюсер группы Абдель Мухтаров.

Группа Mezzo, первый коллектив в Казахстане, работающий в направлении классического кроссовера. Это музыкальный стиль, представляющий собой синтез элементов классической и популярной музыки.

Группа основана в 2012 году. В составе: Жасулан Сыдыков, Жанибек Сейдахметов, Асан Нурбергенов и Мейрхан Жантурганов. Популярность коллектив получил в 2012 году, заняв 2-е место в конкурсе X Factor Kazakhstan.


Источник: tengrinews.kz
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