Группа Mezzo попала в тройку лидеров после двух конкурсных дней на "Новой волне - 2021"

Группа Mezzo, представляющая Казахстан на международном вокальном конкурсе "Новая волна - 2021", по итогам двух дней расположилась на третьем месте, передает корреспондент Tengrinews.kz.В первый конкурсный день казахстанцы, исполнив песню Мэрайи Кэри Without you, получили 86 баллов от членов жюри и были на втором месте после участника из Армении.Во второй день, посвященный хитам своей страны, они спели композицию Батырхана Шукенова "Дождь" и опустились на третье место со 170 баллами.Теперь финалистов ожидает третий конкурсный этап - день премьер, по итогам которого и определится победитель "Новой волны - 2021".В этом году в финале "Новой волны" за главный приз борются 11 участников из 9 стран мира. Определяет судьбу конкурсантов жюри: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Дима Билан и Димаш Кудайберген."Мы с ребятами очень долго шли к этому. Это невероятно волнительно и радостно для нас, мы так давно мечтали представлять Казахстан на таком престижном международном конкурсе. Мы абсолютно к этому готовы. У нашего коллектива есть все, чтобы достойно выступить в Сочи", - поделился продюсер группы Абдель Мухтаров.Группа Mezzo, первый коллектив в Казахстане, работающий в направлении классического кроссовера. Это музыкальный стиль, представляющий собой синтез элементов классической и популярной музыки.Группа основана в 2012 году. В составе: Жасулан Сыдыков, Жанибек Сейдахметов, Асан Нурбергенов и Мейрхан Жантурганов. Популярность коллектив получил в 2012 году, заняв 2-е место в конкурсе X Factor Kazakhstan.