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США просили Кыргызстан разместить их военных из Афганистана

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 17:24
США просили Кыргызстан разместить их военных из Афганистана
Фото ©REUTERS
США обращались к Бишкеку по вопросу переброски американских военных из Афганистана в Кыргызстан, но пока вопрос о сотрудничестве в подобном формате не стоит. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, у Кыргызстана имеется достаточно обширный опыт взаимодействия с Вашингтоном по противодействию терроризму. Он напомнил, что страна принимала силы международной коалиции на авиабазе аэропорта "Манас", в Центре транзитных перевозок.

"Конечно, были различные обращения, консультации на различных уровнях. Но ситуация в Афганистане меняется ежедневно, и в настоящее время вопрос о сотрудничестве в подобном формате пока не стоит", - сказал глава кыргызского МИД, отвечая на вопрос, предлагали ли США Бишкеку перебросить в республику американских военных из Афганистана.

В мае газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США могут разместить войска, которые они выводят из Афганистана, в странах Средней Азии, но договоренностей пока нет. Издание отмечало, что США необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. По мнению некоторых военных и представителей администрации американского президента Джо Байдена, лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном.

Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан" (движение, согласно решению Верховного суда, запрещено в Казахстане) вошли в столицу Афганистана Кабул и заняли президентский дворец. Они фактически захватили власть в стране, объявив о создании Исламского Эмирата Афганистан. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.


Источник: tengrinews.kz
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