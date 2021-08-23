Казахстанцев пугают последствиями от ревакинации

В социальных сетях появился новый фейк -видео о том, что ревакцинация «Спутником V» приведет к истощению иммунной системы и смерти, передает Деловой Казахстан.



Как отмечают специалисты Stopfake, эти выводы антинаучны.



Пока в странах разрабатываются рекомендации к повторной вакцинации, сторонники антипрививочного движения пугают «страшными последствиями ревакцинации». Например, в Сети распространяется видео, в котором врач из Ростова-на-Дону Татьяна Шарковская говорит о том, что повторная вакцинация векторной вакциной приведет к истощению иммунной системы и к летальному исходу. При этом смерть, по ее словам, наступит или от вакцинации, или от сопутствующей инфекции. Но эти утверждения автор не подкрепляет никакими аргументами.



«Может быть, я не права и другие более опытные иммунологи меня поправят, но исходя из того, что я знаю об иммунной системе, <…> я могу сказать, что такая ревакцинация векторной вакциной приведет, в общем-то, к гибели тела», — говорит Татьяна Шарковская.



Утверждение антинаучно. Вакцины не истощают иммунную систему человека, а учат ее реагировать на определенный патоген (болезнетворные вирусы или бактерии), чтобы уберечься от заражения в будущем.



Ревакцинация проводится с той же целью, что и первая вакцинация — помочь иммунитету бороться с вирусом.



Ревакцинация необходима в условиях непрекращающегося роста заболеваемости для обеспечения надежной защиты населения. В разных странах пока разрабатываются рекомендации по повторной вакцинации.