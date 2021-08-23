«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 24 Августа
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426 KZT
  • €1 = 499.44 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев пугают последствиями от ревакинации

Просмотров:784 Опубликовано: Вчера, 20:09
Казахстанцев пугают последствиями от ревакинации
Иллюстративное фото
В социальных сетях появился новый фейк -видео о том, что ревакцинация «Спутником V» приведет к истощению иммунной системы и смерти, передает Деловой Казахстан.

Как отмечают специалисты Stopfake, эти выводы антинаучны.

Пока в странах разрабатываются рекомендации к повторной вакцинации, сторонники антипрививочного движения пугают «страшными последствиями ревакцинации». Например, в Сети распространяется видео, в котором врач из Ростова-на-Дону Татьяна Шарковская говорит о том, что повторная вакцинация векторной вакциной приведет к истощению иммунной системы и к летальному исходу. При этом смерть, по ее словам, наступит или от вакцинации, или от сопутствующей инфекции. Но эти утверждения автор не подкрепляет никакими аргументами.

«Может быть, я не права и другие более опытные иммунологи меня поправят, но исходя из того, что я знаю об иммунной системе, <…> я могу сказать, что такая ревакцинация векторной вакциной приведет, в общем-то, к гибели тела», — говорит Татьяна Шарковская.

Утверждение антинаучно. Вакцины не истощают иммунную систему человека, а учат ее реагировать на определенный патоген (болезнетворные вирусы или бактерии), чтобы уберечься от заражения в будущем.

Ревакцинация проводится с той же целью, что и первая вакцинация — помочь иммунитету бороться с вирусом.

Ревакцинация необходима в условиях непрекращающегося роста заболеваемости для обеспечения надежной защиты населения. В разных странах пока разрабатываются рекомендации по повторной вакцинации.


Источник: dknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Wins (Посетители) Вчера, 23:09
Люди привитые болеют меньше и умирают меньше - математический факт.

Остальное - лесом.
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ABCD
  • Земляк
 diger (Посетители) Вчера, 21:57
Посмотрите статистику смертей в Казахстане за последние 10 лет от ОРЗ, пневмонии, гриппа, там увеличение в 2 раза. Прививки от гриппа тоже стали много делать..,это прямая зависимость. Это только смерти, а сколько побочек, о которых не говорят и не ведут специально никакой статистики, потому что, она не выгодна производителям вакцин, деньги большие на кону... И после этого людей хотят подсадить как наркоманов на иглу, ну это трешак полнейший. Когда люди одумаются, не ужели все настолько зомбированные?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • diger
 Pinochet (Посетители) Вчера, 20:26
интересная борьба с фейками - т.н. ньюсфейкера, или как правильно назвать, и по должности назвали и фамилия и имя, и город даже а про опровергающих ни слова.
при этом два взаимоисключающих утверждения:
Утверждение антинаучно

пока разрабатываются рекомендации по повторной вакцинации


кому из них верить?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика