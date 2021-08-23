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Информацию о выплатах 125 тыс. тенге каждому казахстанцу прокомментировали в Минтруда

Просмотров:4314 Опубликовано: Вчера, 21:21
Информацию о выплатах 125 тыс. тенге каждому казахстанцу прокомментировали в Минтруда
Иллюстративное фото: gettyimages.com
В министерстве труда и социальной защиты населения опровергли информацию о соцвыплатах в размере 125 тысяч тенге - соответствующие рассылки появились в мессенджерах и соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация о том, что каждому гражданину Казахстана, прошедшему по определенной ссылке, будет осуществлена социальная выплата в размере 125 000 тенге, не соответствует действительности", - сообщили в министерстве. Отмечается, что рассылки о различных выплатах, в том числе социальных, зачастую используют мошенники, чтобы получить доступ к личным аккаунтам или банковским счетам граждан.


В ведомстве предостерегли казахстанцев и призвали не проходить по сомнительным ссылкам и не вводить свои личные данные. "Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - говорится в сообщении.



Кроме того, в министерстве напомнили, что распространение ложной информации уголовно наказуемо. Ранее в Минтруда опровергли информацию о проведении платного опроса - казахстанцы получали сообщения, в которых им предлагалось пройти опрос якобы от министерства труда и соцзащиты. За участие в опросе авторы рассылки обещали вознаграждение в 50 тысяч тенге.


Источник: NUR.KZ
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Комментарии ( 3 )

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  • Андpей
 Wins (Посетители) Вчера, 23:06
Мне лично каспий банк так и не отдал мои начисления, которые были при социальных выплатах.

Пусть себе заберут.

А мы скроем налоги и прибыль dada podmig

Никакого интереса взаимодействовать с государством у нормального, действенного человека нет и быть не может.
 
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  • Андpей
 jokerok (Посетители) Вчера, 22:29
Цитата: Андpей
У нас ещё кто то верит что от государства можно что то получить просто так???

Какие-то тупые мошенники. rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • watlow
  • jokerok
  • 618965450
 Андpей (Посетители) Вчера, 21:43
У нас ещё кто то верит что от государства можно что то получить просто так???
 
 

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