Информацию о выплатах 125 тыс. тенге каждому казахстанцу прокомментировали в Минтруда

В министерстве труда и социальной защиты населения опровергли информацию о соцвыплатах в размере 125 тысяч тенге - соответствующие рассылки появились в мессенджерах и соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Информация о том, что каждому гражданину Казахстана, прошедшему по определенной ссылке, будет осуществлена социальная выплата в размере 125 000 тенге, не соответствует действительности", - сообщили в министерстве. Отмечается, что рассылки о различных выплатах, в том числе социальных, зачастую используют мошенники, чтобы получить доступ к личным аккаунтам или банковским счетам граждан.
В ведомстве предостерегли казахстанцев и призвали не проходить по сомнительным ссылкам и не вводить свои личные данные. "Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - говорится в сообщении.
Кроме того, в министерстве напомнили, что распространение ложной информации уголовно наказуемо. Ранее в Минтруда опровергли информацию о проведении платного опроса - казахстанцы получали сообщения, в которых им предлагалось пройти опрос якобы от министерства труда и соцзащиты. За участие в опросе авторы рассылки обещали вознаграждение в 50 тысяч тенге.
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