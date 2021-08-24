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Окончившие карагандинский вуз афганцы попросили оставить их в Казахстане

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Окончившие карагандинский вуз афганцы попросили оставить их в Казахстане
Иллюстративное фото
Выпускники карагандинского вуза из Афганистана, где они получили образование по строительству, попросили помощи с продлением казахстанской визы. Молодые люди заявили, что опасаются за свои жизни и потому не хотят возвращаться домой, передает Tengrinews.kz со ссылкой информационную службу AIBAT.

Оставят ли дипломированных специалистов из Афганистана в Казахстане, пока неизвестно. Этот вопрос сейчас прорабатывается, сообщили в МВД республики. Срок действия визы у молодых людей истекает 1 сентября. Устроиться на работу в Караганде они тоже не могут из-за отсутствия рабочей визы.

"В соответствии с действующим законодательством указанные иностранные студенты имеют право пребывать на территории Республики Казахстан до 31 августа. На данный момент об их выдворении вопрос не стоит. Сейчас прорабатывается вопрос о дальнейшем законном пребывании этих граждан в Казахстане", - сообщил официальный представитель ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

В сложной ситуации оказались 11 выпускников КарТУ. Один из них - Абдулкасар Рассули. В показанном СМИ сюжете он звонит домой и интересуется, как поживают родные.

"5 лет назад приехал поступать в университет. Сейчас учеба закончилась, но вы сами знаете, какая там ситуация, - говорит молодой человек. - "Талибана" все боятся (движение запрещено в Казахстане). Я никак не могу поехать на родину. Мы просим, чтобы нам продлили визу. Ждем решения миграционной полиции".

Студенты обучались по межправительственному соглашению между Афганистаном и Казахстаном. Здесь получали двойную стипендию и жили в общежитии бесплатно. Руководство вуза утверждает, что, хоть учеба завершена, оно разрешило ребятам остаться в общежитии.

"Университет до этого помогал и будет помогать. Главный вопрос – это продление визы. После решения с визой они обратятся в посольство Казахстана. Наш университет, политех, обеспечил проживание", - рассказал заместитель председателя совета по духовно-нравственному воспитанию КарТУ Жаркын Тусупбеков.

В МИД ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что подобные вопросы находятся в компетенции МВД.


Источник: tengrinews.kz
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