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В Казахстане продлили сроки приема документов в вузы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:07
В Казахстане продлили сроки приема документов в вузы
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Дата приема документов для зачисления в вузы продлена до 28 августа включительно. Такое решение приняли в департаменте высшего и послевузовского образования МОН РК, сообщает zakon.kz.

- Думаю, это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков. Возможность предоставлена как обладателям образовательных грантов, так и тем, кто планирует обучаться на платной основе, - заявил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Ранее документы для зачисления в вузы необходимо было подать до 25 августа.

Как отметили в министерстве, заявки от обладателей образовательных грантов принимаются посредством портала электронного правительства eGov.kz.

Для обучения на платной основе необходимо обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.


Источник: zakon.kz
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