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Правительство утвердило проект трехлетнего бюджета РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:19
Правительство утвердило проект трехлетнего бюджета РК
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Правительство Казахстана утвердило основные параметры республиканского бюджета на 2022-2024 годы. Прогнозами о поступлениях в государственный бюджет поделился министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин отметил, что представленный проект республиканского бюджета, прежде всего, "направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях".

"Реализация антикризисной макроэкономической политики позволила смягчить эффекты от пандемии и запустить процесс восстановления темпов экономического роста. В 2022 году планируется обеспечить рост экономики до 3,9 процента. Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов качественного роста и продолжит оставаться ключевым фактором устойчивости экономики. Основными направлениями расходов бюджета станут обеспечение качественного и устойчивого развития реального сектора экономики, поддержки предпринимательства, развития социальной инфраструктуры, в том числе системы здравоохранения и образования, сфер культуры и спорта, а также безопасности и правопорядка", - озвучил глава правительства.

В свою очередь глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что поступления на 2022 год прогнозируются на уровне 13 триллионов тенге с увеличением к плану текущего года на 431 миллиард тенге.

"Ненефтяные поступления предусмотрены с ростом на 1,8 триллиона тенге, или на 25,1 процента. По нефтяным поступлениям запланировано снижение на 1,3 триллиона тенге в связи с постепенным возвращением к режиму накопления средств национального фонда. Гарантированный трансферт определен в следующем году в размере 2,4 триллиона тенге со снижением до 2,0 триллиона тенге к 2024 году. В результате доля ненефтяных поступлений будет расти с 56,4 процента в текущем году до 71,4 процента в 2024 году", - озвучил Ерулан Жамаубаев на заседании.

Доходы республиканского бюджета, по его словам, составят в 2022 году 9,2 триллиона тенге, в 2023 году – 9,7 триллиона тенге, в 2024 году – 10,4 триллиона тенге.

"Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением с 3,3 процента к ВВП в 2022 году до 2,5 процента к ВВП в 2024 году. При этом ненефтяной дефицит за указанный период снизится с 8,1 процента к ВВП до 6,3 процента к ВВП", - добавил министр.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о госдолге Казахстана.

"Следует повысить качество управления внутренним и внешним долгом страны. Это вопрос долгосрочной стабильности госбюджета и нашей бюджетной стабильности в будущем. В предстоящие 25 лет ожидается почти шестикратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства", - заявил Президент на расширенном заседании правительства.


Источник: tengrinews.kz
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