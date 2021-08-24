Казахстанский тяжелоатлет потребовал выплаты призовых после скандала с допингом

Казахстанский тяжелоатлет Денис Уланов заявил о том, что до сих пор не получил призовые за бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На Олимпийских играх в Бразилии Денис Уланов занял четвертое место в тяжелой атлетике в весовой категории до 85 килограммов. Спортсмен показал результат в 175 килограмм в рывке и 215 килограмм в толчке (суммарно 390 килограмм), сравнявшись в сумме с Габриэлом Сынкрэяном. Однако его соперник оказался легче и поэтому стал бронзовым призером Олимпиады, а Уланов занял четвертое место.



Однако позже Габриэла Сынкрэяна дисквалифицировали за применение допинга, и бронзовая медаль официально перешла Уланову. В ноябре 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде президент Международной федерации тяжелой атлетики IWF Тамаш Аян вручил Денису Уланову долгожданную награду.







"После Олимпиады где-то через неделю я узнал, что мой соперник поймался (на допинге. - Прим.). Меня спросили, где я хочу получить награду, и предложили ЧМ в Ашхабаде. Но это уже было в 2018 году. С того времени все и длится с призовыми. Я обратился в 2017 году в Министерство культуры и спорта, чтобы оставшуюся сумму мне выплатить. Но мне сказали, что нет такого закона, я же сначала был четвертым, потом стал третьим", - поделился Денис Уланов.



Юрист спортсмена Данияр Киманов в свою очередь считает, что размер призовых можно пересмотреть.



"За четвертое место по закону ему выплатили 30 тысяч долларов, а за третье место положено 75 тысяч долларов. Эквивалентно в тенге. МКС ссылается на постановление правительства от 19 декабря 2014 года № 1345, которое утратило силу в марте 2020 года. По нему не предусмотрена возможность производить пересмотр размеров выплат денежных поощрений при присуждении более высокого спортивного результата. Однако в постановлении правительства от 27 марта 2020 года № 153 предусмотрено, что при присуждении более высокого спортивного результата на основании решения Всемирной антидопинговой организации (...) производится пересмотр размеров выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований", - пояснил Киманов.



По его словам, государство должно Денису Уланову еще 45 тысяч долларов.



В Министерстве культуры и спорта на запрос корреспондента Tengrinews.kz ответили, что ведомством изучено обращение Дениса Уланова.



"В целях господдержки в декабре 2019 года был принят закон по вопросам физкультуры и спорта, где предусмотрен пересмотр размеров выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных соревнований и их тренерам. Обращение Дениса Уланова не осталось без внимания. Дело в том, что Денису было присвоено звание в 2018 году, а закон мы приняли в 2019 году. Зачастую нормативно-правовые акты не распространяются на отношения, возникшие до введения его в действие. Но, учитывая важность данного вопроса, запрос представителя Дениса Уланова будет более детально рассмотрен, и министерство выйдет с предложением о создании межведомственной комиссии. Об итогах ее решения мы сообщим дополнительно", - заверил глава Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Серик Сапиев.



Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Андрей Крюков, комментируя итоги Олимпийских игр в Токио, тоже отметил, что не исключает пересмотр результатов казахстанских спортсменов.



"Касательно двух бронзовых медалей в тяжелой атлетике. Работа, которую провела Федерация тяжелой атлетики Казахстана по очистке от признаков "грязного спорта", антидопинговая работа, сегодня вес этих двух бронзовых медалей гораздо больше веса пяти золотых, которые завтра могут отобрать. Не факт, что мы завтра не увидим... Эти медали могут завтра и поменять цвет", - отметил Крюков.