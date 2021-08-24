На резкое подорожание арендных квартир пожаловались студенты в Алматы

Студенты пожаловались на резкое подорожание арендных квартир в Алматы. В среднем цены на арендное жилье выросли на 30 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Студент 4-го курса Казахского национального университета Бахтияр Ильясов пожаловался, что в Алматы невозможно найти арендное жилье. По его словам, в этом году всех студентов вернули к традиционному обучению, поэтому все его однокурсники возвращаются в город, однако никто из них не может найти жилье.



"Мы искали квартиры, но безрезультатно. Только найдешь дешевую, звонишь, а там говорят, что уже сдали. Однокомнатная сейчас стоит 120-180 тысяч тенге, хотя раньше было дешевле на 30-50 тысяч тенге. В общежитие нас не принимают, так как приоритет только для первокурсников. Не знаем, как быть", - рассказал он.



Студент 4-го курса Даулет Рахметалин из Актобе взял билеты до Алматы на 29 августа. Переживает, что ему будет даже негде остановиться, потому что он не может найти квартиру.



"Я начал искать квартиру неделю назад. Но за неделю не нашел ничего: либо цена высокая, либо студентам не сдают. Среди моих знакомых только девушки смогли взять квартиру в аренду. Потому что им хозяева квартиры сдают жилье охотно. А вот парням - нет. Надеюсь, что найдутся люди, которые не верят в стереотипы, что мальчики всегда живут шумно и грязно. А на высокие цены от безысходности, похоже, придется соглашаться", - добавил он.



Специалист по недвижимости Екатерина Югай подтвердила, что квартиры в аренду подорожали в Алматы. По ее словам, это происходит потому, что резко увеличился спрос. Причем спроса намного больше, чем предложений.



"Летом еще можно было найти однокомнатную квартиру в аренду за 100-120 тысяч тенге, а сейчас эти же квартиры предлагают уже от 150 тысяч и выше. Вариантов очень мало. Хозяева квартир к тому же искусственно поднимают цены на свое жилье", - рассказал она.



Специалист также предупредила, что активизировались и мошенники.



"На сайтах недвижимости к тому же орудуют мошенники, которые выставляют квартиры за среднюю цену 130-150 тысяч, говорят о том, что они где-то за городом живут, приедут завтра, и если хотите оставить квартиру за собой, то нужно перевести задаток. Многие ведутся и отправляют, а потом остаются в итоге без жилья и без денег", - заявила она.



Екатерина Югай уверена, что цены будут расти и дальше, пока идет наплыв студентов.



"Думаю, что они будут кооперироваться по несколько человек и снимать эти дорогие квартиры. А отелям стоит задуматься над тем, чтобы сдавать комнаты помесячно. И они выступят прямыми конкурентами всех этих неоправданно дорогих квартир и смогут хоть как-то урегулировать цены на рынке", - сообщила она.



Между тем риелтор рассказывает, что на рынке продаж совсем другая ситуация. Если сравнивать с зимой, то цены на жилье сейчас снизились.



"Зимой и весной был самый пик продаж из-за программы ЕНПФ. Люди как сумасшедшие ринулись покупать квартиры, и в связи с высоким спросом цены начали расти. Возьмем, к примеру, трехкомнатные квартиры в 9-этажных панельных домах, где 74 квадратных метра, зимой цена могла достичь 45 миллионов тенге. Сейчас же цены варьируются от 34-40 миллионов тенге. Думаю, цены упали в связи с тем, что бюджет пенсионных денег уже почти освоили и закрыли ипотечную программу "Баспана Хит". Сейчас пока что рынок успокоился, но, думаю, осенью будет рост цен", - добавила она.