Факт размещения видеоматериалов организации Тіl Maidani проверяется департаментом полиции Алматы.



В Казахстане расследуется деятельность "языковых патрулей" из-за размещения в YouTube провокационных видеоматериалов, сообщил РИА Новости и.о. начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Тлеу Жангарашев.



"Факт размещения на видеохостинге YouTube видеоматериалов "Тіl Maidani онлайн партиясы" c признаками разжигания национальной розни проверяется департаментом полиции Алматы в рамках досудебного расследования", - сообщил представитель генпрокуратуры.



Он добавил, что в интересах следствия данные досудебного расследования не могут быть разглашены.



Дело расследуется по статье "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Если указанные действия совершены публично или с использованием СМИ, или интернета, предусмотрены штраф в размере от 2 до 7 тысяч месячных расчетных показателей (13,7 тысячи долларов - 48 тысяч долларов), либо ограничение свободы на срок от двух до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.



Ранее Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам в связи с появлением провокационных и ложных материалов в СМИ и социальных сетях.



"Некоторые публично посягают на гарантированные Конституцией права и свободы граждан – недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, национальности и языка", - подчеркнули в Генпрокуратуре.



Отмечается, что нарушение и ограничение указанных прав и свобод, распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статьям 145, 174, 274 Уголовного кодекса.



Напомним, основатель YouTube-канала Til Maydani Куат Ахметов опубликовал серию видео с так называемыми "языковыми рейдами", которые вызвали резонанс. На кадрах запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других клиентов сотрудники магазинов и объектов общественного питания не обслужили на государственном языке.



В МВД сообщили, что проверят видео Ахметова и "дадут процессуальную оценку содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих на указанных видеороликах".



Позже стало известно, что Куата Ахметова оштрафовали почти на 150 тысяч тенге (около 350 долларов). Как сообщил адвокат Абзал Куспан, административный протокол был составлен за участие в деятельности незарегистрированной организации.



Напомним, МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.