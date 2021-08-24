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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Каждому пенсионеру по 59 тысяч тенге - новый фейк гуляет в Казнете

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Каждому пенсионеру по 59 тысяч тенге - новый фейк гуляет в Казнете
Иллюстративное фото
В Казнете распространяется информация о том, что каждому пенсионеру выплатят 59 тыс. тенге. Якобы такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев. Это фейк, передает zakon.kz.

Stop Fake пишет, что информацию опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества, — прокомментировали в ведомстве.

В Минтруда просят граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:03
Цитата: babe
В России в очередной раз выплаты. На сей раз Путин выплатит по 10 тыс руб пенсионерам и военным.


на фоне предстоящих выборов? вы читали комменты самих россиян? им смешно от такой щедрости.

Уважаемая Лада, а вы свои баннеры хоть читаете? там тоже была новость про какие-то выплаты тем у кого, если не ошибаюсь, высокое давление. это не фейк?
 
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babe (Посетители) Сегодня, 16:24
В России в очередной раз выплаты. На сей раз Путин выплатит по 10 тыс руб пенсионерам и военным. В Казахстане в очередной раз государство что-нибудь да отберёт у своего народа.
 
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  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:02
Народ уже столько раз обманывали, что он уже не верит не только фейкам, а и официальным сообщениям.
По этому поводу переживать не надо.
 
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Wins (Посетители) Сегодня, 15:52
В фейковом Казахстане жизнь куда лучше, чем в реальном.
 
 

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