Что делать с автомобилями, ввезенными из Грузии и Азербайджана, рассказали в КГД

В последнее время участились случаи временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, пребывающих на территорию республики с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов. В Комитете госдоходов разъяснили ситуацию по данному автотранспорту, сообщает zakon.kz.
- В основном указанные автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через пункты пропуска Департамента государственных доходов по Мангистауской области, которые по своему статусу являются иностранными товарами (не ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем. Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица осуществившего ввоз по пассажирской таможенной декларации, - отметили в комитете.
Однако часто выявляются факты постановки на государственный учет временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в РК без производства таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов.
- Так, после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства через определенное время выезжают с территории Республики Казахстан (в основном это граждане Республики Грузии и Азербайджана).То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и поставки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов, - отметили в КГД.
По данным Комитета госдоходов, выявлено 156 автомобилей, которые поставлены на учет в Казахстане без уплаты таможенных пошлин и налогов.
- В этой связи КГД МФ РК доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана, можно только после таможенный очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов, - заключили в ведомстве.
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