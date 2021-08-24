Не все выберутся из Афганистана - министр обороны Великобритании

В Великобритании предупредили, что не все смогут покинуть Афганистан к крайнему сроку вывода войск 31 августа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные страны вряд ли смогут продлить крайний срок вывода войск 31 августа, чтобы дать своим гражданам и афганцам больше времени для эвакуации.



По его словам, нет никаких шансов на то, что британские войска продолжат эвакуацию в Кабуле без присутствия американских военных.



"Мы вывезли 2 тысячи человек за последние 24 часа и 10 тысяч - с апреля. Наша цель - вывести как можно больше людей. Но масштаб проблемы означает, что не все выберутся", - заявил он.



Отвечая на критику в адрес того, что Великобритания могла бы содействовать для удержания и защиты аэропорта Кабула, Бен Уоллес пояснил, что развертывание большего количества войск не является решением.







"Мы могли бы направить наши бригады и удержать аэропорт. Речь идет не о численности британских вооруженных сил. Речь идет о том, хочет ли международное сообщество вновь вступить в военную борьбу. Я мог бы отправить тысячи солдат и обеспечить безопасность аэропорта. Но с какой целью? Чтобы в них стреляли, нападали и спровоцировали постоянную драку. Я не думаю, что это является решением", - сказал министр обороны.



По словам Уоллеса, если западные силы не уйдут к крайнему сроку, талибы могут напасть на аэропорт или помешать прибытию людей. Он также отметил, что Британия выйдет из игры 31 августа, если Америка примет решение и не станет продлевать срок.







"Двое с наибольшим количеством голосов в зале - это США и "Талибан". Талибы могут все усложнить. Это будет дискуссия между правительством США и "Талибаном". Если Америка примет решение и не станет продлевать срок, то мы выйдем из игры к 31 августа", - заключил он.



Ранее представитель "Талибана" (движение согласно решению Верховного суда запрещено в Казахстане) Сухейл Шахин заявил, что 31 августа является "красной линией" для вывода сил США. Президент США Джо Байден, как ожидается, в течение ближайших 24 часов решит, продлить ли крайний срок эвакуации из Кабула.