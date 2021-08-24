Паралимпиада стартовала в Токио: появилось фото знаменосцев Казахстана

Сегодня, 24 августа, в Токио состоялось открытие Паралимпийских игр. В соревнованиях принимают участие 25 казахстанцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В Токио прошла традиционная эстафета олимпийского огня. Темой открытия выбран лозунг "У нас есть крылья". После состоялось шествие по случаю открытия Паралимпийских игр, в котором приняли участие 5 тысяч атлетов.
"Казахстан на Паралимпиаде представлен 25 атлетами, которые будут состязаться в семи видах спорта. Знаменосцами стали двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратхэквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер Паралимпиады-2016 в соревнованиях по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева", - говорится в сообщении.
Участие в Паралимпиаде примут:
- плавание - Нурдаулет Жумагали, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Ержан Салимгереев, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова;
- легкая атлетика - Дастан Мукашбеков, Салтанат Абылкасымқызы;
- дзюдо - Жанбота Аманжол, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы;
- каноэ - Бибарыс Спатай;
- тхэквондо - Нурлан Домбаев, Нышан Омирали, Камила Досмалова;
- пауэрлифтинг - Давид Дегтярев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина;
- пулевая стрельба - Айсулу Джумабаева.
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