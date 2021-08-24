Паралимпиада стартовала в Токио: появилось фото знаменосцев Казахстана

Сегодня, 24 августа, в Токио состоялось открытие Паралимпийских игр. В соревнованиях принимают участие 25 казахстанцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Olympic.kz.В Токио прошла традиционная эстафета олимпийского огня. Темой открытия выбран лозунг "У нас есть крылья". После состоялось шествие по случаю открытия Паралимпийских игр, в котором приняли участие 5 тысяч атлетов."Казахстан на Паралимпиаде представлен 25 атлетами, которые будут состязаться в семи видах спорта. Знаменосцами стали двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратхэквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер Паралимпиады-2016 в соревнованиях по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева", - говорится в сообщении.Участие в Паралимпиаде примут:- плавание - Нурдаулет Жумагали, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Ержан Салимгереев, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова;- легкая атлетика - Дастан Мукашбеков, Салтанат Абылкасымқызы;- дзюдо - Жанбота Аманжол, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы;- каноэ - Бибарыс Спатай;- тхэквондо - Нурлан Домбаев, Нышан Омирали, Камила Досмалова;- пауэрлифтинг - Давид Дегтярев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина;- пулевая стрельба - Айсулу Джумабаева.