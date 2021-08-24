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Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Просмотров:253 Опубликовано: Вчера, 23:03
Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
© РИА Новости / Владимир Песня
Ученые из США выявили антитело, способное бороться со всеми штаммами коронавируса

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовали на официальном портале вуза.
Авторы работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего отобрали самые эффективные.

Выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями. По словам ученых, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.

Поскольку в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией, подытожили исследователи.


Источник: РИА НОВОСТИ
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Комментарии ( 1 )

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618965450 (Посетители) Вчера, 23:12
вы там это... лямбда забыли дописать
 
 

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