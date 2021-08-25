В Казахстане вновь зафиксирован всплеск заражений коронавирусом

В Казахстане вновь зафиксирован рост числа случаев заражений коронавирусом. За прошедшие сутки (по данным на 24 августа) в республике выявлено 6040 новых случаев заболевания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
Напомним, днем ранее был зарегистрирован 5631 случай инфицирования.
Всего в стране подтвержден 754 891 случай, из них за сутки:
в городе Нур-Султане – 505, в городе Алматы – 1590, в городе Шымкенте – 220, в Акмолинской области – 265, в Актюбинской области – 388, в Алматинской области – 358, в Атырауской области – 307, в ВКО – 167, в Жамбылской области – 202, в ЗКО – 123, в Карагандинской области – 843, в Костанайской области – 269, в Кызылординской области – 98, в Мангистауской области – 202, в Павлодарской области – 317, в СКО – 122, в Туркестанской области – 64.
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