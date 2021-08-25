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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане вновь зафиксирован всплеск заражений коронавирусом

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 08:57
В Казахстане вновь зафиксирован всплеск заражений коронавирусом
Иллюстративное фото
В Казахстане вновь зафиксирован рост числа случаев заражений коронавирусом. За прошедшие сутки (по данным на 24 августа) в республике выявлено 6040 новых случаев заболевания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

Напомним, днем ранее был зарегистрирован 5631 случай инфицирования.

Всего в стране подтвержден 754 891 случай, из них за сутки:

в городе Нур-Султане – 505,
в городе Алматы – 1590,
в городе Шымкенте – 220,
в Акмолинской области – 265,
в Актюбинской области – 388,
в Алматинской области – 358,
в Атырауской области – 307,
в ВКО – 167,
в Жамбылской области – 202,
в ЗКО – 123,
в Карагандинской области – 843,
в Костанайской области – 269,
в Кызылординской области – 98,
в Мангистауской области – 202,
в Павлодарской области – 317,
в СКО – 122,
в Туркестанской области – 64.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • zhanino
  • Toryn
 Око (Посетители) Сегодня, 09:55
Pinochet,
Не понимаю вашего ликования.
202 по области-это только те кто обратился - кому уже плохо стало, а сколько дома сидят не обращаются? А сколько безсимптомников?
Смело можно суточный прирост по факту на 2 умножать. Это огромные цифры для нашей области.

всё вижу
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:59
Я уже просто угораю каждый день с этой тн статистики ))

Хотите скажу сколько завтра будет? ))
 
 

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