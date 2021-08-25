В Казахстане вновь зафиксирован всплеск заражений коронавирусом

В Казахстане вновь зафиксирован рост числа случаев заражений коронавирусом. За прошедшие сутки (по данным на 24 августа) в республике выявлено 6040 новых случаев заболевания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Напомним, днем ранее был зарегистрирован 5631 случай инфицирования.



Всего в стране подтвержден 754 891 случай, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 505,

в городе Алматы – 1590,

в городе Шымкенте – 220,

в Акмолинской области – 265,

в Актюбинской области – 388,

в Алматинской области – 358,

в Атырауской области – 307,

в ВКО – 167,

в Жамбылской области – 202,

в ЗКО – 123,

в Карагандинской области – 843,

в Костанайской области – 269,

в Кызылординской области – 98,

в Мангистауской области – 202,

в Павлодарской области – 317,

в СКО – 122,

в Туркестанской области – 64.