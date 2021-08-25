Талибы назвали дружественные им страны

Представитель политофиса "Талибана" (организация запрещена в Казахстане - прим.) Мухаммед Наим в интервью телеканалу Al-Mayadeen заявил, что у движения хорошие отношения с Китаем, Россией и соседними странами, передает Tengrinews.kz.
"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России", - цитирует представителя талибов РИА Новости.
Наим добавил, что "Талибан" связывают давние отношения с Ираном, Китаем, Пакистаном и Узбекистаном и эти страны, в отличие от западных держав, не обеспокоены тем, что талибы пришли к власти.
"У нас сложились отношения, и мы находимся в контакте с соседними с Афганистаном странами и хотим, чтобы они развивались", - добавил представитель талибов.
Между тем представитель талибов Забихулла Муджахид, говоря об отношениях с Турцией, заявил: "Мы хотим хороших отношений с Турцией, но мы не хотим, чтобы ее солдаты находились в Афганистане".
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