Миграционная катастрофа в Северном Казахстане: почему люди массово бегут из региона

Из Северо-Казахстанской области уезжает в два раза больше людей, чем приезжает. И, как отмечает Петропавловск.news, остановить миграционную катастрофу до сих пор, увы, не получается.



За первые 6 месяцев 2021 года в СКО на постоянное место жительства из-за пределов Казахстана и из других областей республики прибыли 2339 человек, уехали за ее пределы 4236 человек (на 2,5 процента больше, чем за первое полугодие 2020 года).



Миграционная убыль населения составила 1897 человек: во внешней миграции - 616 человек, с другими регионами Казахстана - 1281 человек.



Основной миграционный обмен области во внешней миграции происходит с государствами СНГ. 93 процента прибыли из стран СНГ, 88,9 процента выбыли в эти страны.



Основную часть эмигрантов из региона принимает Россия (99,9 процента всех выбывших в СНГ). Среди прибывших в область из стран СНГ также лидирует Российская Федерация (80,8 процента всех прибывших из СНГ).



В другие страны мира уехали 94 жителя СКО, прибыли на ПМЖ в область 16 человек, сальдо миграции - минус 78 человек. Основными странами эмиграции являются Польша и Германия. По межрегиональной миграции число прибывших по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличилось на 2,5 процента и составило 2110 человек, выбывших увеличилось на 8,2 процента (3391 человек).



29,8 процента мигрантов прибыли из Акмолинской области, 25,8 процента - из Нур-Султана. Среди выбывших на эти регионы приходится соответственно 38,4 процента и 33,9 процента мигрантов.



О чем можно говорить, отталкиваясь от приведенных выше данных? Насколько тревожна и критична данная статистика? Можно ли расценивать «миграционную катастрофу» как угрозу национальной безопасности и экономическому потенциалу как всей страны, так и отдельных регионов? И как власти страны могут сдержать этот эмиграционный поток? Эти и другие вопросы корреспондент медиа-портала Caravan.kz задал отечественному эксперту, социологу и руководителю проектов Eurasian Center for People Management Айман Жусуповой.



- Северный регион Казахстана уже давно характеризуется резким сокращением численности населения, - отметила г-жа Жусупова в начале беседы. - Согласно нацстатистике, с 1990 по 2020 год численность населения в Северо-Казахстанской области снизилась на 360 тысяч. Кроме этого, регион отличается самым низким показателем по демографическому росту.



Миграционные процессы традиционно больше всего затрагивают сельскую местность, как небольшие, так и крупные села. Причины переезда, по мнению местных жителей, в основном социальные проблемы, в числе которых плохие дороги, отсутствие централизованного водоснабжения, кроме того, в некоторых селах стоит вопрос закрытия больницы. К числу определяющих причин для населения более молодого возраста относятся экономические причины, в частности низкие зарплаты. Согласно последним данным, по уровню зарплат Северо-Казахстанская область уступает лишь Туркестанской и Жамбылской областям.



О критичности ситуации, связанной с сокращением населения, свидетельствует ее оценка Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, который охарактеризовал этот вопрос как касающийся национальной безопасности страны.



- Можно ли описать данную ситуацию как миграционная катастрофа? Отражает ли это определение действительную картину или же это звучит чересчур преувеличенно?



- Действительно, ситуацию можно рассматривать как миграционную катастрофу. Стоит отметить, что именно это понимание лежит в числе причин запуска государственных программ по переселению граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные, к которым относится и СКО. Кроме того, в конце 2020 года Президент страны выступил с инициативой в два раза повысить размер пособия переселенцам.



Кроме того, показательным является то, что в 2021 году в Северо-Казахстанской области был принят план, согласно которому до 2025 года в области решат проблему с доступом к качественной питьевой воде, аварийными и трехсменными школами, построят новые медицинские объекты и реализуют 64 инвестиционных проекта, которые направлены на развитие АПК, промышленности, транспорта и логистики, туризма и спорта, а также предпринимательской активности региона.



То есть речь идет о реализации комплекса проблем, направленных на повышение привлекательности с точки зрения переселения.



- Просмотрев комментарии к этой новости, мы заметили, что мнение пользователей касательно причин данной динамики разделились. Одни ставят во главу языковой вопрос, а именно: невладение/нежелание учить казахский язык, и такие моменты, как нашумевшие «языковые патрули». Другая часть убеждена, что причина оттока никак не связана с языком и ключевыми факторами являются социальное положение, вопросы обстановки, разруха в селах и деревнях и естественные процессы, когда представители определенного этноса уезжают на историческую родину. Что вы можете сказать на этот счет?



- Тема межэтнических отношений занимает одно из последних мест в рейтинге причин, по которым принимается решение о переезде. Это демонстрируют многочисленные социологические исследования, было бы желание изучить.



Первые позиции в спектре первостепенных мотивов эмиграции занимают те, что связаны с завтрашним днем, стремлением обеспечить будущее свое и своих детей. Здесь и желание найти высокооплачиваемую работу, повысить уровень жизни, дать своим детям или получить самим более качественное образование.



- В одном из наших прошлых интервью вы отмечали, что текущий отток молодежи из Казахстана вполне можно назвать критическим и массовым и что эта печальная тенденция будет продолжаться. Можно ли воспринимать снижение численности населения как угрозу национальной безопасности и экономическому потенциалу как всей страны, так и отдельных регионов? На ваш взгляд, нужно ли государству сдерживать этот эмиграционный поток? И какими мерами?

- В северных и восточных регионах страны, где наблюдается наибольший отток населения, находится большая часть предприятий обрабатывающей промышленности РК, развить которую призвана программа индустриализации. Кроме того, здесь же сконцентрировано до 90 процентов республиканских посевных площадей зерновых. Актуальность проблемы трудовых ресурсов в Казахстане воспринимается особенно остро, учитывая большую территорию страны и низкую плотность населения.



Теоретики констатируют: снижение доли трудоспособного населения приводит к «сжатию» экономики, ее замедлению в результате недоиспользования производственных возможностей, ресурсного потенциала страны. Потому, безусловно, эту ситуацию можно рассматривать как угрозу национальной безопасности и экономическому потенциалу страну.



Что нужно делать? Развивать регионы, повышать эффективность программ по переселению, проводить анализ того, что необходимо в них изменить, доработать. Кроме развития СКО, необходимо вкладываться в развитие и других регионов страны, которые характеризуются повышенным оттоком населения, - резюмировала Айман Жусупова.