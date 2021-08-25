"Казахстанское зерно нужно Афганистану" - эксперт о бизнесе при "Талибане"

Бывший торговый атташе Афганистана в Казахстане рассказал, как повлияет на торговлю и бизнес между двумя странами приход к власти "Талибана" (движение, согласно решению Верховного суда, запрещено в Казахстане), передает корреспондент Tengrinews.kz.



Эксперт в области казахстанско-афганского бизнеса Эльяс Махмуд отметил, что главным фактором, который мешает работе предпринимателей в Афганистане, стал не приход к власти талибов, а отключение банковской системы в стране. Из-за этого представители бизнеса лишились возможности совершать финансовые операции со своими партнерами.



"МВФ (прим.: Международный валютный фонд) заморозил афганский счет, что, по сути, привело к заморозке всех счетов в стране. Афганистан отключили от международных банковских систем, так как в стране не работает нацбанк. Я думаю, что это временная ситуация и ее должны решить. Талибы недавно объявили, что скоро будет сформировано новое правительство и они назначат главу национального банка. Тогда им снова придется обращаться в МВФ, чтобы разморозить банковскую систему. Возможно, у американских компаний, которые управляют банковскими системами, будут свои условия, в том числе политические, но новым властям придется с ними договариваться, так как это наносит ущерб бизнесменам и торговле", - отметил эксперт.



Бывший атташе добавил, что афганские бизнесмены испытывают трудности, так как из-за отсутствия банковской системы им зачастую нечем расплатиться со своими партнерами. Сейчас они работают по условиям уже действующих контрактов и под обязательства оплатить поставки со стороны своих зарубежных партнеров в будущем. Некоторым бизнесменам не хватает средств, даже чтобы уплатить таможенную пошлину.



"Недавно один предприниматель рассказывал, что пытался паромом перевезти семь вагонов муки из Термеза. При этом ему было нечем заплатить налог талибам. Они согласились пропустить товар, взяв в качестве гаранта один из вагонов. Он сказал, что мука просто пропадет за это время, и они согласились пропустить все. Вот в таких условиях сейчас приходится работать афганским бизнесменам", - рассказал Эльяс Махмуд.



По словам бывшего торгового атташе, никаких серьезных угроз для поставок казахстанских товаров в Афганистан сейчас нет. Он отметил, что при любой власти, демократической или "Талибане", у Афганистана сохраняется острая нужда в поставках казахстанского зерна и муки и никто этому препятствовать не будет. При этом Эльяс Махмуд отметил как преимущество перед соседними странами то, что в Казахстане нет жесткой системы государственного контроля бизнеса, как в соседних к Афганистану Туркменистане и Узбекистане. Контракты на поставку зерна или другой продукции не обязательно заключать на межгосударственном уровне. Несмотря на сложную ситуацию, в Афганистан продолжаются поставки казахстанских товаров.



"Сейчас главный таможенный пункт, через который проходят казахстанские товары, станция Хайратон на границе с Узбекистаном, закрыт, но, несмотря на это, вагоны с тысячами тонн казахстанской муки идут в сторону Афганистана. По ранее подписанным соглашениям казахстанские предприниматели продолжают отгружать товары в Афганистан. Талибы даже снизили таможенный тариф, чтобы обеспечить поставку основных продовольственных товаров. Правда, в условиях неработающей банковской системы расплатиться за поставки афганские бизнесмены смогут только после открытия счетов. В любом случае и при любой власти торговля между Казахстаном и Афганистаном всегда будет", - отметил афганский предприниматель.



По словам эксперта, афганские предприниматели при любой власти сохраняли свой бизнес и свободно торговали с зарубежными партнерами. Эльяс Махмуд вспомнил, что недавно он общался со своими коллегами в Афганистане и они говорят, что талибы не трогают бизнесменов, так как нуждаются в них для поставки в страну таких жизненно необходимых товаров, как бензин, мука, сахар, масло, которые не производят в самом Афганистане. Все эти товары, по словам эксперта, в страну поставляют в том числе и казахстанские компании.



Эксперт отмечает, что, помимо продуктов, Казахстан также поставляет в страну металл, минералы и строительные материалы. В свою очередь афганские бизнесмены также экспортируют в Казахстан некоторые товары, к примеру изюм. Также Казахстан был заинтересован в экспорте электроэнергии по линиям через Узбекистан. По этому вопросу проводились переговоры, однако договор не успели подписать при прошлой афганской власти.



"В перспективе казахстанские бизнесмены могли бы поучаствовать в двух крупных инфраструктурных проектах, которые планируется реализовать в стране. Во-первых, это ТАПИ - газопровод из Туркменистана через Афганистан в Пакистан и Индию. Возможно, Казахстан когда-нибудь присоединится к нему и сможет поставлять газ в Азию. Другой - это линия электропередачи через Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан и Индию. Поскольку у Казахстана есть дешевый источник электроэнергии, который не зависит от природных факторов, а именно экибастузский уголь, казахстанские предприниматели могли бы поставлять электричество в Афганистан транзитом через Узбекистан", - отметил бывший торговый атташе.



Эльяс Махмуд также считает, что в случае если новые власти в Афганистане действительно установят мир, то страна будет главными транзитными воротами для доставки товаров в Южную Азию. Для казахстанского бизнеса будет очень выгодно поставлять свои товары, в которых нуждаются страны с большим количеством населения, такие как Пакистан и Индия. Сейчас торговля с Пакистаном происходит через порты, и товары проходят полмира, а через Афганистан продукцию можно будет доставить за три дня. Это значительно сократит расходы на транспорт, и торговля с Южной Азией станет для Казахстана очень выгодной.