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Рабочий выбросил сейф с деньгами из окна квартиры в Нур-Султане

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Рабочий выбросил сейф с деньгами из окна квартиры в Нур-Султане
Сейф упавший с 7 этажа
Подозреваемый в краже задержан в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Ведомство сообщает, что 25-летнего рабочего потерпевшая пригласила в квартиру для проведения ремонта, поработав некоторое время, молодой человек приметил на балконе сейф и попытался его вскрыть.

"Предполагая, что в сейфе может находиться крупная сумма денег, он выбросил его из окна 7-го этажа, надеясь, что откроется дверца, а затем сам спешно покинул квартиру. Прибежав на место, он увидел, что сейф так и не открылся, и он скрылся с места происшествия. О случившемся в полицию сообщили очевидцы. Установлено, что в сейфе находились документы и денежные средства, около 4500 долларов США", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Задержанный ранее судим за кражу", - заключили в ДП.


Источник: tengrinews.kz
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