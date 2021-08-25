Рабочий выбросил сейф с деньгами из окна квартиры в Нур-Султане

Подозреваемый в краже задержан в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.



Ведомство сообщает, что 25-летнего рабочего потерпевшая пригласила в квартиру для проведения ремонта, поработав некоторое время, молодой человек приметил на балконе сейф и попытался его вскрыть.



"Предполагая, что в сейфе может находиться крупная сумма денег, он выбросил его из окна 7-го этажа, надеясь, что откроется дверца, а затем сам спешно покинул квартиру. Прибежав на место, он увидел, что сейф так и не открылся, и он скрылся с места происшествия. О случившемся в полицию сообщили очевидцы. Установлено, что в сейфе находились документы и денежные средства, около 4500 долларов США", - говорится в сообщении пресс-службы.



В настоящее время подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.



"Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Задержанный ранее судим за кражу", - заключили в ДП.