Новый предмет появится в школах Казахстана

Теперь в школах будут учить детей играть на домбре, сообщила вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова,передает корреспондент zakon.kz.
Она отметила, что такой предмет необходимо внедрять с шестого класса. Сейчас программа обучения проходит экспертизу, а после будет отправлена во все организации образования.
Национальные ценности — это очень важно. Мы должны опираться и формировать человека, который не просто любит свою родину, который предан ей, продвигает идеи, ценности своего народа и родины. Но это не означает, что все максимально быстро перейдут к изучению этой дисциплины. Все будет зависеть от готовности и ресурсов школы, — сказала Алмагуль Мухамедханова на августовской конференции по вопросам образования в столице.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz