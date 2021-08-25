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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новый предмет появится в школах Казахстана

Просмотров:289 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Новый предмет появится в школах Казахстана
Иллюстративное фото
Теперь в школах будут учить детей играть на домбре, сообщила вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова,передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что такой предмет необходимо внедрять с шестого класса. Сейчас программа обучения проходит экспертизу, а после будет отправлена во все организации образования.

Национальные ценности — это очень важно. Мы должны опираться и формировать человека, который не просто любит свою родину, который предан ей, продвигает идеи, ценности своего народа и родины. Но это не означает, что все максимально быстро перейдут к изучению этой дисциплины. Все будет зависеть от готовности и ресурсов школы, — сказала Алмагуль Мухамедханова на августовской конференции по вопросам образования в столице.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • malovdmitriy
  • Каспийский
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:13
зачем, не пойму?еще одна головная боль. лучше бы подумали о реформах в образовании
 
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  • DiDa
  • strana.kz
  • malovdmitriy
  • Каспийский
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 16:06
Это лично мое мнение.
Вы хоть золотую домбру подарите каждому ребенку это не разовьет в нем любви к Родине! Они с детства слышат как их родители высказываются о Родине! В поликлиниках, магазинах, получая пособия и много еще где. Во что влюблять???
 
 

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