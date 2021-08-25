Новый предмет появится в школах Казахстана

Теперь в школах будут учить детей играть на домбре, сообщила вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова,передает корреспондент zakon.kz.



Она отметила, что такой предмет необходимо внедрять с шестого класса. Сейчас программа обучения проходит экспертизу, а после будет отправлена во все организации образования.



Национальные ценности — это очень важно. Мы должны опираться и формировать человека, который не просто любит свою родину, который предан ей, продвигает идеи, ценности своего народа и родины. Но это не означает, что все максимально быстро перейдут к изучению этой дисциплины. Все будет зависеть от готовности и ресурсов школы, — сказала Алмагуль Мухамедханова на августовской конференции по вопросам образования в столице.