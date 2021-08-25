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Талибы приказали работающим женщинам оставаться дома

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Талибы приказали работающим женщинам оставаться дома
Фото ©REUTERS
Работающим женщинам в Афганистане было приказано оставаться дома и не ходить на работу до тех пор, пока "Талибан" (движение, согласно решению Верховного суда, запрещено в Казахстане) не сможет обеспечить полную безопасность в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.

Как заявил представитель террористической группировки "Талибан" Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, ограничения на работу женщин будут краткосрочными.

"Наши силы безопасности не обучены тому, как обращаться и как разговаривать с женщинами. Пока мы не обеспечим полную безопасность, мы просим женщин оставаться дома. Это очень временная процедура", - сказал он.

Однако, несмотря на заверения талибов, многие опасаются, что этот шаг может означать скорое возвращение к жестким ограничениям, с которыми женщины сталкивались во время правления талибов в стране с 1996 по 2001 год.

В прошлый раз, когда "Талибан" взял власть в свои руки, эта организация ввела строгие исламские законы, которые требовали от женщин покрытия, им не позволяли посещать школы, также женщинам запрещали работать и покидать свои дома без сопровождения родственника мужского пола.

После захвата Кабула талибами афганцы утверждали, что боевики потребовали списки девушек старше 15 лет и вдов до 45 лет, которые должны будут выйти замуж за боевиков "Талибана".


Источник: tengrinews.kz
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