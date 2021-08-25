Посещать заведения в выходные смогут только вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ

Посещать заведения в выходные после 28 августа в Казахстане смогут только вакцинированные граждане и сдавшие ПЦР-анализ в течение семи дней, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля Минздрава.



Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана одобрила ослабление карантина. В частности, с 28 августа объектам, действующим по Ashyq, разрешили работать в выходные дни. Однако есть оговорка:



работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют "зеленый" статус в Ashyq;

посещать заведения смогут только граждане с "зеленым" статусом - вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ менее семи дней назад.

Отметим, "зеленый" статус также получают на три месяца переболевшие COVID-19.



Заведениям можно будет работать до полуночи, а "лидерам Ashyq" - до двух ночи.



Как пояснили в комитете, ограничения для посетителей распространяются только на выходные дни.