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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Посещать заведения в выходные смогут только вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ

Просмотров:2124 Опубликовано: Сегодня, 17:05
Посещать заведения в выходные смогут только вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ
Фото:gov.kz
Посещать заведения в выходные после 28 августа в Казахстане смогут только вакцинированные граждане и сдавшие ПЦР-анализ в течение семи дней, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля Минздрава.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана одобрила ослабление карантина. В частности, с 28 августа объектам, действующим по Ashyq, разрешили работать в выходные дни. Однако есть оговорка:

работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют "зеленый" статус в Ashyq;
посещать заведения смогут только граждане с "зеленым" статусом - вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ менее семи дней назад.
Отметим, "зеленый" статус также получают на три месяца переболевшие COVID-19.

Заведениям можно будет работать до полуночи, а "лидерам Ashyq" - до двух ночи.

Как пояснили в комитете, ограничения для посетителей распространяются только на выходные дни.


Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 6 )

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  • 618965450
  • Pinochet
 diger (Посетители) Сегодня, 21:01
Цитата: Eduard666
А самое главное - это то, что Вы не заболеете и не умрёте от ковид'а (как бонус).
Сколько вас развелось сказачников, болаболов, раскидывающих на вентилятор своё добро, при этом ни как не отвечающих за свои слова. Предоставьте, где написано производителями вакцины, что привившиеся гарантировано защищены от заражения на 100 процентов? Там даже от смерти нет гарантии, не то что от заражения. Вам лишь бы вылить помои, на тех, кто хоть малость понимает суть происходящего,и имеет своё мнение по ситуации.
 
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  • Андpей
  • 618965450
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 20:29
Eduard666,
Спасибо!
Всегда был уверен, что среди вакцинированных есть вежливые и главное культурные люди.

Кстати, дерьмо на вентилятор, как вы выразились, разбрасываю также как и остальные. Только остальным своё не пахнет.

Не болейте!
 
-5
  • 618965450
  • diger
  • Андpей
  • Земляк
  • DAD
 Не поддерживаю Поддерживаю
Eduard666 (Посетители) Сегодня, 19:25
Pinochet, а действительно - получите прививку. И вам будут доступны все эти "блага" без ограничений и запретов. А самое главное - это то, что Вы не заболеете и не умрёте от ковид'а (как бонус). А то "бросаете дерьмо на вентилятор" в каждой теме, где упоминается коронавирус вместе с diger, GOAT и некоторыми другими троллями. Такое ощущение, что вам за это платят.. ИМХО.
 
-5
  • Apmaxa
  • diger
  • Андpей
  • Земляк
  • DAD
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Eduard666
 evgmb (Посетители) Сегодня, 18:05
а вакцинируйтесь, не фиг заразу разносить
 
-4
  • Kain-Livesy
  • Coffee
  • Eduard666
  • master_kz
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  • diger
  • Apmaxa
  • Земляк
  • DAD
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:23
Цитата: 618965450
Запретите продавать хлеб невакцинируемым?

а так и будет.
потом начнут ставить метки на дверях, потом заставят нашить на рукавах метки,а потом сожгут заживо или задушат газом.
зелененький статус китайского приложения делает некоторых исключительными людишками.
 
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  • Sportikus
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  • kolu411
  • Земляк
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 618965450 (Посетители) Сегодня, 17:14
Дальше что будет? Запретите продавать хлеб невакцинируемым?
 
 

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