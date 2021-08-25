«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 25 Августа
+28...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.72 KZT
  • €1 = 498.92 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Крупную фабрику по извлечению золота запустили в Казахстане

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 18:25
Крупную фабрику по извлечению золота запустили в Казахстане
Оборудование предприятия. ФОТО из архива пресс-службы компании.
Компания «Алтыналмас» запустила в промышленную эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику «Аксу» в Акмолинской области. Об этом 25 августа сообщили в самой компании.

Оператором новой фабрики является «Аксу Technology», работы по проектированию и строительству фабрики вела «AAEngineering Group». Обе являются дочерними предприятиями «Алтыналмаса».

Проект «Аксу» включает в себя строительство самой фабрики, а также хвостохранилища, вахтового поселка на 600 человек, водовода в новый пруд-накопитель, а также новой подстанции и линии электропередач на 110 кВ.

«Реализация этого проекта позволила продлить жизнедеятельность площадки Аксу. В результате многолетней отработки, запасы шахт № 38–40 рудника Аксу были исчерпаны, что неминуемо вело к закрытию рудника и высвобождению 256 человек. С переводом рудника, запасы которого пригодны для отработки подземным способом, на способ добычи посредством открытых горных работ, создало 787 рабочих мест. Более 190 работников шахт № 38–40 прошли переподготовку и успешно трудоустроены», – отметили в «Алтыналмасе».

Производительность предприятия по исходной руде составит 5 млн тонн руды в год и станет одной из самых крупных и передовых фабрик Казахстана по выпуску золота.

«Алтыналмас» – компания полного геологического, горнодобывающего и золотоперерабатывающего цикла. Имеет активы в четырех регионах Казахстана: проект «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области, проект «Акбакай» в Мойынкумском районе Жамбылской области, месторождение «Мизек» в Восточно-Казахстанской области, проект «Аксу» и объекты «Казахалтын» в Акмолинской области.

Бизнесмену Владимиру Джуманбаеву (№ 24 в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана-2021 по версии Forbes Kazakhstan) принадлежат 21,99% напрямую в «Алтыналмас» и косвенно – в горно-металлургическом концерне «Казахалтын», а также 20% в «Каражыра». Джуманбаев – председатель совета директоров «Алтыналмас».


Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика