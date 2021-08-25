Дельфины помогли спасти 12 часов дрейфовавшего мужчину

В ирландском заливе Трали дельфины помогли спасти мужчину, который 12 часов дрейфовал в ледяной воде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
В Ирландии мужчина решил преодолеть вплавь 8 километров в одних плавках в ледяной воде. Пловец не рассчитал силы и чуть было не погиб. На помощь человеку пришли дельфины.
Неладное заподозрили сотрудники береговой охраны, когда обнаружили на берегу мужские вещи. Они сообщили о возможной беде спасателям, и те ринулись искать пропавшего на лодках и вертолетах.
Мужчину обнаружили в четырех километрах от берега более чем через 12 часов после того, как он начал заплыв. Вокруг него кружила стая дельфинов.
Капитан спасательного судна О’Коннелл рассказал, что морские животные плавали кругами вокруг ирландца и вели себя неагрессивно. По его мнению, они пытались защитить пловца. Он подчеркнул, что спасателям удалось заметить мужчину именно благодаря дельфинам. Правда, признался тот, сначала они приняли человека за тюленя.
На момент обнаружения спасателями ирландец находился в сознании. Пострадавшего извлекли из воды и доставили на берег, где его осмотрели врачи скорой помощи. Пловец был истощен, у него наблюдались признаки переохлаждения. Его госпитализировали.
Команда спасателей считает, что стая дельфинов помогла в спасении мужчины. Спасатель-волонтер Джеки Мерфи назвала чудом тот факт, что мужчина вообще остался жив, проведя столько времени в ледяной воде.
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