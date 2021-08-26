6358 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки, 25 августа, в Казахстане зарегистрировано 6358 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане – 601,

в Алматы – 1605,

в Шымкенте – 260,

в Акмолинской области – 263,

в Актюбинской области – 420,

в Алматинской области – 376,

в Атырауской области – 316,

в Восточно-Казахстанской области – 211,

в Жамбылской области – 193,

в Западно-Казахстанской области – 161,

в Карагандинской области – 821,

в Костанайской области – 265,

в Кызылординской области – 151,

в Мангистауской области – 190,

в Павлодарской области – 338,

в Северо-Казахстанской области – 110,

в Туркестанской области – 77.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 761 249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.