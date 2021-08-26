6358 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки, 25 августа, в Казахстане зарегистрировано 6358 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Нур-Султане – 601, в Алматы – 1605, в Шымкенте – 260, в Акмолинской области – 263, в Актюбинской области – 420, в Алматинской области – 376, в Атырауской области – 316, в Восточно-Казахстанской области – 211, в Жамбылской области – 193, в Западно-Казахстанской области – 161, в Карагандинской области – 821, в Костанайской области – 265, в Кызылординской области – 151, в Мангистауской области – 190, в Павлодарской области – 338, в Северо-Казахстанской области – 110, в Туркестанской области – 77.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 761 249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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