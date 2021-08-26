Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал начать подготовку к новой пандемии осенью, передает Tengrinews.kz.



Об этом глава ВОЗ заявил во время брифинга в Женеве, трансляция которого велась на официальной странице организации в Twitter.



"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - заявил Гебрейесус.



Глава ВОЗ также рекомендовал соблюдать все меры безопасности, носить защитные маски и по мере возможности вакцинироваться от COVID-19.



Не существует коротких путей. ВОЗ продолжает рекомендовать комплексный, основанный на оценке риска подход, включающий проверенные меры общественного здравоохранения и социальные меры в сочетании со справедливой вакцинацией от COVID-19", - сказал он.



Также Гебрейесус заявил, что уровень распространения COVID-19 в мире стабилизировался на очень высоком уровне.



"В мире стабилизировалась ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших. Однако эта стабильность на очень высоком уровне - более 4,5 миллиона случаев заболеваний и 68 тысяч смертей", - пояснил он.



"Однако ситуация сильно отличается от региона к региону, от страны к стране, от провинции к провинции и от города к городу. В некоторых регионах и странах продолжается резкий рост числа случаев COVID-19 и смертей, в то время как в других регионах ситуация улучшается. Пока этот вирус представляет угрозу везде", - добавил Гебрейесус.