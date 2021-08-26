Новые штрафы, поводы для лишения прав и новый порог для скорости добавят в Адмкодекс

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» будут рассматривать до начала сентября. После его отправят парламентариям, и, как это бывает, новые нормы могут вступить в силу уже в январе 2022 года.



Новый порог превышения скорости — от 80 км/ч и более

Статью 592 КоАП предлагается дополнить новым пунктом 3-1 «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 80 км/ч и более» и наказывать за это нарушение штрафом 40 МРП. За повторное в течение года (пункт 4-1, также на более 80 км/ч) — 50 МРП.



В текущем виде в статье 592 Адмкодекса максимальный штраф — 20 МРП — предусмотрен за превышение скорости на 40 и более км/ч. Но разработчики поправок поясняют, что превышение скорости сегодня является одной из самых серьёзных причин ДТП с тяжёлыми последствиями, и потому ответственность для лихачей необходимо ужесточить.



По встречке и без прав: нечего бояться?

Дополнить предлагается статью 596, по которой лишают водительских прав за выезд на встречную полосу. Но что если у нарушителя прав и так нет? Практика показывает, что за рулём таких нарушителей хоть отбавляй, в том числе и «лишенники», а наказания для них не предусмотрено. Чтобы исправить дырку в законе, в статье появится пункт 3-1, штрафующий водителей за встречку на 30 МРП.



Кроме того, в ней должен появиться пункт 4-1, согласно которому за выезд на встречку, приведший к ДТП с повреждением транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, одним словом, к аварии с ущербом, будут лишать прав на 9 месяцев.



Лишение прав за выезд на закрытый переезд

На 9 месяцев предлагается лишать водительского удостоверения за нарушение правил проезда ж/д переездов, но только если это привело к ДТП с ущербом. Статья 607 для этого пополнится пунктом 3.



Отмена лишения прав виновникам ДТП

За обычную аварию с повреждениями без ущерба здоровью людям (текущий пункт 1 статьи 610 КоАП РК) санкцию в виде лишения прав до полугода хотят смягчить: вместо предложен штраф 20 МРП.



По словам разработчиков проекта, рядовые ДТП не всегда являются следствием грубых нарушений ПДД. Примерно в 80 % нарушители согласны и свою вину не оспаривают. А отмена лишения прав позволит рассматривать такие дела в рамках сокращённого производства со скидкой 50 % и упростит процедуру возмещения материального ущерба. По статистике, в 2020 году по статье 610 всего рассмотрено 76 994 дела, а прав при этом лишили только 2929 водителей — 3.8 %, по остальным 74 036 делам (96 %) нарушители уплатили штрафы.



При этом пункт 2 статьи 610 подкорректируют, уточнив, что штраф 40 МРП или лишение прав на 9 месяцев полагается за ДТП с ущербом, совершённое повторно в течение года после наложения адмвзыскания либо повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью.



Штраф за плохие дороги снова и снова

Жёстче наказывать станут строителей и чиновников за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, ж/д переездов и других дорожных сооружений. За повторное нарушение в течение года должностных лиц, субъектов малого предпринимательства будут штрафовать на 20, субъектов среднего предпринимательства — на 25, а субъектов крупного предпринимательства — на 40 МРП. Новый пункт 3 для этого появится в статье 631 КоАП РК.



Ну и, наконец, в кодексе предлагается расширить перечень оснований для возбуждения дел об административном правонарушении, заменив в нескольких статьях термин «специальное автоматизированное измерительное средство» на «сертифицированное специальное контрольно-измерительное техническое оборудование».



Новые штрафы, поводы для лишения прав и новый порог для скорости добавят в Адмкодекс

Таким образом, кроме фото- и видеофиксаторов, штрафы смогут оформлять по показаниям приборов, используемых службами транспортного контроля. Как поясняется, «осуществляющих фото-, видеосъёмку, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих вид, марку, государственный регистрационный знак, весовые и (или) габаритные параметры и скорость движения транспортных средств». То есть тех, что устанавливаются сегодня на казахстанских, в том числе платных трассах. На основании показаний этих приборов также можно будет водителям оформлять и высылать предписания.