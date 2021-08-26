В Казахстане всё чаще фиксируют нарушения мониторинговых групп

К настоящему моменту в республике действует 1780 мониторинговых групп, а в 2020 году их было 1310, сообщает пресс-служба Национальной палаты предпринимателей. Наибольшее количество создано и действует в Алматинской области – 285, наименьшее в Нур-Султане и Алматы - 16 и 33 мониторинговые группы соответственно. Только за последний месяц в стране совершено почти 35 тысяч рейдов. Среди них есть незаконные проверки.



Национальная палата предпринимателей проанализировала данные о рейдах на сайте InfoKazakhstan. Выяснилось, что имеются место факты нарушения алгоритма, либо незаконной деятельности мониторинговых групп.«К примеру, в Аркалыке предпринимателя пытались оштрафовать за нерасфасованный товар, вместо проверки масочного режима. Прокуратура решение отменила. В Алматинской области был проведен мониторинг магазина, группой в которой согласно акту о назначении рейда было указано 7 человек, а фактически проверяли 3 человека», – рассказал и.о. заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров.



Несколько случаев, связанных с незаконной деятельностью мониторинговых групп получили широкую огласку. В Алматинской области в июле члены мониторинговой группы были задержаны за системные взятки и покровительство бизнесу в рамках проведения рейдовых мероприятий.



В целом, с 14 июля по 20 августа по всей стране зарегистрировано 34,9 тыс. рейдов, т.е. в среднем мониторинговые группы совершают 918 рейдов в день.



Межведомственная комиссия внесла изменения в алгоритм работы мониторинговых групп, обязав входить на объект бизнеса при условии обязательной регистрации на сайте InfoKazakhstan. Однако некоторые регионы по-прежнему не регистрируют рейды.



В ходе цифрового мониторинга мы столкнулись с тем, что в Жамбылской области за месяц (с 14 июля по 20 августа 2021 года) зарегистрировано всего 38 актов мониторинга, из них по Таразу всего 6 актов, и это при наличии 5 мониторинговых групп. Такая же ситуация наблюдается в Кызылординской области, в которой за тот же период зарегистрировано всего 183 акта, при наличии 167 мониторинговых групп по всему региону и 5145 проведенных рейдах», – прокомментировал Ербол Устемиров.



Среднее время одного рейдового мероприятия – 20-45 минут (без учета времени на передвижение), в случае выявления нарушения – 90-120 минут. В день группа может посетить не больше 6-7 объектов.



В 2020 году «Атамекен» входил с состав мониторинговых групп на правах добровольных членов. С 2021 года эксперты региональных представительств «Атамекена» в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской областях, также в городе Нур-Султане не участвуют в работе групп.



«Наше участие, как палаты предпринимателей, было необходимо на этапе, когда рейды были не упорядочены. Предприниматели не понимали реальная ли группа пришла на объект. Сегодня цифровое решение позволяет бизнесу проверять законность рейда, достаточно сканировать QR-код на акте», – пояснил Ербол Устемиров.



Более того, НПП защищает бизнес и принимает меры, когда рейды проходят с нарушениями. Поэтому решено, что сотрудники всех региональных Палат прекращают добровольное участие в рейдах, – добавил он.



Напомним, мониторинговые группы могут фиксировать нарушения только по 5 санитарным требованиям:



режим работы;



- требования на ограничение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;



- социальное дистанцирование;



- масочный режим;



- превышение лимита численности посетителей.



Наличие перчаток, дезинфицирующих ковриков и тоннелей мониторинговыми группами не проверяются.



В настоящее время решением МВК мониторинговым группам предоставляют право проводить рейды по вопросам вакцинации. Эти проверочные мероприятия планируют начать с 1 сентября. НПП призывает предпринимателей вакцинировать своих работников. В целях недопущения различных нарушений и злоупотреблений «Атамекен» совместно с министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты, цифрового развития, генеральной прокуратурой прорабатывают пошаговый алгоритм рейдов и проверочных мероприятий по вакцинации.



Если мониторинговая группа выявит одно из пяти нарушений, то передаст материалы в комитет санитарно–эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения для возбуждения административного дела. При этом, выход санврача на объект не требуется.



Также обнаружив нарушение, мониторинговая группа может направить экстренное извещение для проверки объекта инспектором СЭС. Тогда инспектор осмотрит объект на соблюдение 24 требований, предусмотренных проверочным листом.



Мониторинговая группа не имеет права штрафовать предпринимателей за выявленные нарушения.