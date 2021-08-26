Казахстан завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио

Казахстанский паралимпиец Давид Дегтярев завоевал золотую медаль на соревнованиях по пауэрлифтингу в весе до 54 килограммов, передает Vesti.kz.



Он выступал в парапауэрлифтинге в весе до 54 килограммов. В первой попытке он поднял 170 килограммов, во второй - 172, в третьей - 174.



Дегтярев - обладатель Кубка мира-2021. Также он становился бронзовым призером чемпионата Азии-2018 и выигрывал серебро Азиатских параигр-2018.



Ранее казахстанская пауэрлифтерша Алина Солодухина стала пятой в весовой категории до 45 килограммов.



Напомним, от Казахстана в Паралимпиаде принимают участие 25 атлетов, которые будут состязаться в семи видах спорта:



Плавание - Нурдаулет Жумагали, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Ержан Салимгереев, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова;

Легкая атлетика - Дастан Мукашбеков, Салтанат Абылкасымқызы;

Дзюдо - Жанбота Аманжол, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы;

Каноэ - Бибарыс Спатай;

Тхэквондо - Нурлан Домбаев, Нышан Омирали, Камила Досмалова;

Пауэрлифтинг - Давид Дегтярев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина;

Пулевая стрельба - Айсулу Джумабаева.



Знаменосцами стали двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратхэквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер Паралимпиады-2016 в соревнованиях по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева