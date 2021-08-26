Взрыв прогремел в Жамбылской области. Горит военный склад

Взрыв прогремел в Жамбылской области. Как сообщили в Министерстве обороны в воинской части, области произошло возгорание возле одного из складов, передает Tengrinews.kz.
Крупный пожар засняли на видео очевидцы.
"Горит военный склад на пути к Таразу. Ударную волну почувствовали в машине", - сообщил очевидец.
"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе министерства.
Сообщается, что ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.
"К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева", - добавили в ведомстве.
Напомним, в марте 2009 года на складе в Арыси загорелись взрывчатые вещества, а потом сдетонировали утилизированные боеприпасы. В результате происшествия погибли три человека и еще 17 получили ранения. Причиной взрыва на складе стало неправильные хранение и работа с взрывоопасными веществами.
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