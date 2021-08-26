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Взрыв прогремел в Жамбылской области. Горит военный склад

Просмотров:975 Опубликовано: Сегодня, 20:26
Взрыв прогремел в Жамбылской области. Горит военный склад
Кадр видео
Взрыв прогремел в Жамбылской области. Как сообщили в Министерстве обороны в воинской части, области произошло возгорание возле одного из складов, передает Tengrinews.kz.

Крупный пожар засняли на видео очевидцы.

"Горит военный склад на пути к Таразу. Ударную волну почувствовали в машине", - сообщил очевидец.



"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.

"К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева", - добавили в ведомстве.



Напомним, в марте 2009 года на складе в Арыси загорелись взрывчатые вещества, а потом сдетонировали утилизированные боеприпасы. В результате происшествия погибли три человека и еще 17 получили ранения. Причиной взрыва на складе стало неправильные хранение и работа с взрывоопасными веществами.











Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 22:23
Вот они последствия халатности, безответственности, ну и конечно же КОРРУПЦИИ

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • watlow
 alixah (Посетители) Сегодня, 21:50
Походу разворовали, теперь заметают следы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • kostya_aktau
  • alixah
  • Имярек
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:07
Плохие боеприпасы не взрываются! А ели честно кто-нибудь после взрывов в Арыси проверил остальные склады? Или нас грабли уже ничему не учат!
 
 

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