Взрыв прогремел в Жамбылской области. Горит военный склад

Взрыв прогремел в Жамбылской области. Как сообщили в Министерстве обороны в воинской части, области произошло возгорание возле одного из складов, передает Tengrinews.kz.



Крупный пожар засняли на видео очевидцы.



"Горит военный склад на пути к Таразу. Ударную волну почувствовали в машине", - сообщил очевидец.







"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе министерства.



Сообщается, что ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.



"К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева", - добавили в ведомстве.







Напомним, в марте 2009 года на складе в Арыси загорелись взрывчатые вещества, а потом сдетонировали утилизированные боеприпасы. В результате происшествия погибли три человека и еще 17 получили ранения. Причиной взрыва на складе стало неправильные хранение и работа с взрывоопасными веществами.



















