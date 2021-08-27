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Умерший от ковида мужчина “получил” вторую дозу вакцины после смерти

Просмотров:1273 Опубликовано: Сегодня, 08:41
Умерший от ковида мужчина “получил” вторую дозу вакцины после смерти
Фото из открытых источников
Департаментом полиции Карагандинской области зарегистрировано и начато расследование уголовного дела, возбужденного по статье 385 УК РК “Подделка и сбыт официальных документов” в отношении медицинских работников.

Данный факт был выявлен Департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля Карагандинской области в ходе мониторинга летальных исходов от коронавирусной инфекции среди вакцинированных от COVID-19.

– 59-летний житель города Темиртау еще до госпитализации в инфекционный госпиталь имел отметку, что привит первым компонентом вакцины. Через пять дней данный гражданин скончался от COVID-19. Однако, на следующий день после его смерти в базе появилась отметка о том, что мужчина получил второй компонент вакцины. Это, конечно же, поставило под сомнение получение им первой вакцины, – пояснил начальник управления дознания Департамента полиции Алмаз Саламатов.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Направлены запросы в соответствующие инстанции. Ход расследования взят на контроль руководством ДП области.


Источник: ekaraganda.kz
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Комментарии ( 11 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:25
Цитата: Wins
Большинство случаев болезни или смерти "привитых" - на самом деле это купленные паспорта.

вы исследование провели?
пока что мы видим обратное - когда статистике по вакцинации верить абсолютно нельзя.

мне кажется, в погоне за количеством вакцинированых в регионе тупо дали команду всем медсестрам, ну или кто там этим занимается у них, кто получил первую дозу также ставить данные о получении второй. типо они все равно вторую поставят.
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:25
я вот совершенно не понимаю этих людей: вместо того, что БЕСПЛАТНО повысить свой иммунитет, они платят за поддельные бумажки.

Это как если платить владельцу дырявой лодки, вместо того чтоб пересечь реку по бесплатному мосту (из-за 0,0002% вероятности его обрушения).

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Kain-Livesy
  • Имярек
 Wins (Посетители) Сегодня, 11:08
Большинство случаев болезни или смерти "привитых" - на самом деле это купленные паспорта.
 
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  • Pinochet
 Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 10:29
diger,
Kain-Livesy,
личное общение переносим в ЛС!
 
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  • babe
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  • Pinochet
 diger (Посетители) Сегодня, 10:25
Kain-Livesy,Вы обратите на свой предыдущий комментарий, тогда поймёте, и суть моего... Или считаете себя особо одарённым? Да, и паталогоанатомы сейчас не занимаются выяснением причиной смерти больного, насколько я знаю, а тупо приписывают корону...
 
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  • master_kz
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:22
Цитата: diger
Kain-Livesy,А вот докажите обратное, слабо?

в детский сад интернет провели? На слабо брать crazy

Определять, от чего умер человек, должны патологоанатомы, а не комментаторы в интернете (хоть привитые, хоть не привитые)

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Kain-Livesy
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 10:14
Медсестра или врач вносившие в базу данные человека, жёстко попали. Надеюсь правоохранительные органы возьмут из в разработку, ведь не одного так фиктивно оформили.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 10:04
Kain-Livesy,А вот докажите обратное, слабо?
 
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  • Kain-Livesy
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  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:36
Цитата: Kain-Livesy
антипрививочники скажут потом, что человек умер от вакцины =(

когда скажут, тогда и вы скажете. а пока что вопросы к статистике, которой как раз таки прививочники размахивают как транспорантами на демонстрации.
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 09:05
антипрививочники скажут потом, что человек умер от вакцины =(

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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