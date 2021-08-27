Четыре человека погибли при взрывах в Жамбылской области, есть пропавшие

Министр обороны сообщил о 4 погибших военнослужащих при взрывах в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.



Министр обороны Нурлан Ермекбаев в ходе брифинга сообщил, что четыре военнослужащих погибли при взрывах в окрестностях Тараза.



"Это военный прокурор Южного региона полковник Капезов, сержант служивший по контракту Марат Мешінбай, ефрейтор по контракту Руслан Жанболатов и служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев. Пользуясь случаям от имени коллег выражаю соболезнования близким погибших", - сообщил министр.



Также, по словам министра, несколько человек не выходят на связь. Осуществляются поисковые работы.



В Министерстве обороны уточнили, что сержант Марат Мешінбай и ефрейтор Руслан Жанболатов с первых минут возгорания находились в составе пожарной команды воинской части, проводя тушение пожара. Находясь вблизи взрывов, они получили травмы, несовместимые с жизнью. Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев нес службу помощником начальника караула по охране склада, и погиб от взрывов боеприпасов, выполняя свои обязанности.



Напомним, пожар начался рядом с военным складом в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа в 19.00. Через некоторое время начались взрывы. По данным Министерства обороны Казахстана, взрывался тротил. Сообщалось о 66 пострадавших. На данный момент взрывы прекратились.



В МВД сообщали, что в школы Тараза эвакуировано около 1200 человек.



Ситуация в Байзакском районе, где произошла серия взрывов на военном складе с инженерными боеприпасами, полностью контролируется, написал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.