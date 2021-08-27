Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова "О внедрении проекта Ashyq", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно постановлению, в выходные в городах, кроме Алматы, разрешается работать объектам МСБ
"с 28 августа текущего года разрешить работу, за исключением города Алматы:
- в выходные дни – всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq - до 00.00 часов, лидеров проекта Ashyq - до 02.00 часов, при условии наличия "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
- по субботам – общественного транспорта", - говориться в постановлении;
- с 30 августа текущего года продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта Ashyq - с 00.00 до 02.00 часов, за исключением города Алматы;
- при стабилизации эпидемиологической ситуации, в городе Алматы введение ослаблений карантинных мер, предусмотренных в подпунктах 13) и 14) настоящего пункта начать соответственно с 4 и 6 сентября т.г.;
В регионах "темно-красной" зоны:
- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранение дистанционной формы работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан;
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
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Ранее сообщалось, что посещать заведения в выходные после 28 августа в Казахстане смогут только вакцинированные граждане и сдавшие ПЦР-анализ в течение семи дней.