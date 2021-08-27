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Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Просмотров:1087 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова "О внедрении проекта Ashyq", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно постановлению, в выходные в городах, кроме Алматы, разрешается работать объектам МСБ

"с 28 августа текущего года разрешить работу, за исключением города Алматы:

- в выходные дни – всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq - до 00.00 часов, лидеров проекта Ashyq - до 02.00 часов, при условии наличия "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;

- по субботам – общественного транспорта", - говориться в постановлении;

- с 30 августа текущего года продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта Ashyq - с 00.00 до 02.00 часов, за исключением города Алматы;
- при стабилизации эпидемиологической ситуации, в городе Алматы введение ослаблений карантинных мер, предусмотренных в подпунктах 13) и 14) настоящего пункта начать соответственно с 4 и 6 сентября т.г.;

В регионах "темно-красной" зоны:

- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранение дистанционной формы работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан;

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что посещать заведения в выходные после 28 августа в Казахстане смогут только вакцинированные граждане и сдавшие ПЦР-анализ в течение семи дней.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Coffee (Посетители) Сегодня, 12:57
Цитата: Pinochet
распоряжения не должны давать повод для двусмыслия.


Хотела для чистоты эксперимента найти оригинальный текст постановления, но по ссылке почему-то на пустую страницу переходит О_о

Хочу отметить, что иногда текст самого постановления написан грамотно и понятно, но в СМИ основные моменты из него передают так, что приходится раз 5 перечитывать, пока поймёшь смысл.

Это же постановление на другом новостном сайте написано более понятно.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:16
Цитата: Wins
Ну Вам же понятно? Цель достигнута.

в том то и дело, что мне из распоряжения не понятно.
вот, товарищ Kain-Livesy, как бы подтвердил мои догадки, спасибо ему. но как уже сказал выше, распоряжения не должны давать повод для двусмыслия.

но я рад, что до вас дошло с первого раза. вы наверное очень грамотный.
 
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Wins (Посетители) Сегодня, 12:11
Цитата: Pinochet
так и абсолютно безграмотному человеку.


Ну Вам же понятно? Цель достигнута.

Лично я считаю нужно закрывать все забегаловки. Пусть работают по доставке пока. Большой необходимости в них нет, а риски велики.
 
-1
  • Coffee
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:30
Цитата: Kain-Livesy
или безграмотная трактовка?

может и так, вполне допускаю свою безграмотность.
а уж считать себя грамотным так это верх глупости.

а по сути, распоряжения далжны быть понятны как академикам от филологии так и абсолютно безграмотному человеку.
но это для наших из области фантастики.
 
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  • Coffee
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:19
Цитата: Pinochet
означает ли это, что разделение на людей по цветам будет действовать только с 28 по 30 августа?
или это очередное безграмотное распоряжение на всю страну?

или безграмотная трактовка? crazy

28 августа - выходной - суббота. Первые ограничения снимаются/ослабляются именно с выходных дней.
30 августа - понедельник. С этого момента ослабевают ограничения, которые действовали в будни.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:10
с 28 августа текущего года разрешить работу, за исключением города Алматы
в выходные дни – всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq - до 00.00 часов, лидеров проекта Ashyq - до 02.00 часов, при условии наличия "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток

с 30 августа текущего года продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта Ashyq - с 00.00 до 02.00 часов, за исключением города Алматы


означает ли это, что разделение на людей по цветам будет действовать только с 28 по 30 августа?
или это очередное безграмотное распоряжение на всю страну?
 
 

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