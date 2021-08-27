Министр обороны готов подать в отставку после взрывов в Жамбылской области

Министр обороны Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.



Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В ведомстве подчеркнули, что решение об отставке примет руководство страны. По данным министерства, сейчас все силы направлены на ликвидацию последствий ЧП возле Тараза.



Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны Казахстана в августе 2018 года.



Напомним, вечером 26 августа рядом с военным складом в Байзакском районе Жамбылской области начался пожар и раздались взрывы. По последней информации, пострадало около 90 человек. Четверо военнослужащих погибли.