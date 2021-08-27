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Министр обороны готов подать в отставку после взрывов в Жамбылской области

Просмотров:677 Опубликовано: Сегодня, 10:06
Министр обороны готов подать в отставку после взрывов в Жамбылской области
Фото:gov.kz
Министр обороны Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В ведомстве подчеркнули, что решение об отставке примет руководство страны. По данным министерства, сейчас все силы направлены на ликвидацию последствий ЧП возле Тараза.

Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны Казахстана в августе 2018 года.

Напомним, вечером 26 августа рядом с военным складом в Байзакском районе Жамбылской области начался пожар и раздались взрывы. По последней информации, пострадало около 90 человек. Четверо военнослужащих погибли.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 12:20
Ну уйдёт в отставку этот, придёт же другой на его место. Вот в чём проблема.
 
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  • касым
  • Ареке
 tata (Посетители) Сегодня, 12:11
....готов подать в отставку после взрывов в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.

Готов??? Офицер бы уже это сделал. Без раздумий. А так..бла бла бла

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
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касым (Посетители) Сегодня, 11:28
Для начало хотя бы подай в отставку будь офицером чести а руководство сам решит.

Если пожар случился бы в столовой или в казарме ещё можно понять, а здесь целый склад боеприпасов.
 
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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 10:52
Пипец, подать в отставку он готов.
Наказание за это кто нести будет, опять козлы отпущения?
 
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  • Kain-Livesy
  • 14679677
  • Sportikus
  • smotritel
  • Ареке
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:33
Это, на минутку, тот самый Министр, который тут недавно приезжал проверять готовность и раздавал «ряд конкретных поручений».
Получается с первых минут в сложной ситуации наделал в штаны и сквозанул в кусты.

Вы сперва с проблемой разберитесь, а то получается «с поля боя» первым бежал Министр обороны.

И это даже не вооруженный конфликт и уж тем более не война. Ттт
 
 

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