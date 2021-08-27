Ashyq открыли для детей старше 12 лет

В Казахстане приложением Ashyq на добровольной основе смогут использовать дети старше 12 лет. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает Tengrinews.kz.



"Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении Ashyq", - говорится в постановлении главного санитарного врача.



Норма будет распространяться и на другие платформы, к примеру, аналоги на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайте ashyq.kz.



Напомним, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, согласно которому в выходные в городах, кроме Алматы, разрешается работать объектам МСБ по проекту Ashyq.



Действует несколько ограничений:



- работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют "зеленый" статус в Ashyq;

- посещать заведения смогут также только граждане с "зеленым" статусом.



Напомним, "зеленый" статус имеют вакцинированные, сдавшие ПЦР в течение последних 7 дней, а также переболевшие коронавирусом и выздоровевшие в течение трех месяцев.



По субботам разрешили курсировать общественному транспорту.