Ashyq открыли для детей старше 12 лет

В Казахстане приложением Ashyq на добровольной основе смогут использовать дети старше 12 лет. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает Tengrinews.kz.
"Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении Ashyq", - говорится в постановлении главного санитарного врача.
Норма будет распространяться и на другие платформы, к примеру, аналоги на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайте ashyq.kz.
Напомним, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, согласно которому в выходные в городах, кроме Алматы, разрешается работать объектам МСБ по проекту Ashyq.
Действует несколько ограничений:
- работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют "зеленый" статус в Ashyq; - посещать заведения смогут также только граждане с "зеленым" статусом.
Напомним, "зеленый" статус имеют вакцинированные, сдавшие ПЦР в течение последних 7 дней, а также переболевшие коронавирусом и выздоровевшие в течение трех месяцев.
По субботам разрешили курсировать общественному транспорту.
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