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Ashyq открыли для детей старше 12 лет

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Ashyq открыли для детей старше 12 лет
Фото из открытых источников
В Казахстане приложением Ashyq на добровольной основе смогут использовать дети старше 12 лет. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает Tengrinews.kz.

"Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении Ashyq", - говорится в постановлении главного санитарного врача.

Норма будет распространяться и на другие платформы, к примеру, аналоги на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайте ashyq.kz.

Напомним, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, согласно которому в выходные в городах, кроме Алматы, разрешается работать объектам МСБ по проекту Ashyq.

Действует несколько ограничений:

- работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют "зеленый" статус в Ashyq;
- посещать заведения смогут также только граждане с "зеленым" статусом.

Напомним, "зеленый" статус имеют вакцинированные, сдавшие ПЦР в течение последних 7 дней, а также переболевшие коронавирусом и выздоровевшие в течение трех месяцев.

По субботам разрешили курсировать общественному транспорту.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:59
Цитата: Pinochet
вакцинация у нас какбе тоже добровольная, по сути принудительная.

к сожалению, на данный момент вакцинация - единственое решение проблемы коронавируса.

Либо ждать и надеяться на появление безвредного или малоопасного человеку штамма.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • leo529
  • Шевченко-76
  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:18
докатились. до детей все таки добрались.
с добровольной фиксацией в приложении Ashyq", - говорится в постановлении главного санитарного врача.

вакцинация у нас какбе тоже добровольная, по сути принудительная.
 
 

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