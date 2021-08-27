В Минобороны не извлекли уроков и не провели работу над ошибками: Политологи о взрывах в Таразе

Говорят, что снаряд дважды в одну воронку не попадает, но вчерашний случай в Жамбылской области тому противоречие. Не успели казахстанцы забыть о трагедии в городе Арысь Туркестанской области, как прогремели еще одни взрывы, правда, уже в Таразе. В первом и во втором случаях не обошлось без погибших. В Байзакском районе их количество к этому часу – пять человек. По мнению казахстанских политологов Уразгали Сельтеева и Данияра Ашимбаева, эти два печальных случая – результат неспособности отечественного министерства обороны анализировать ошибки прошлого и нежелание работать на опережение, передает ИА «NewTimes.kz».



Еще когда произошли взрывы в Арыси, директор института института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев предположил, что за трагическим случаем стоит коррупционная составляющая. По крайней мере, об этом он писал в Telegram-канале. Во вчерашнем же ЧП первопричина, по его мнению, также может крыться именно в социальном зле.



«Начиная с 90-ых годов мы наблюдаем в казахстанской армии разбазаривание и разворовывание материально-технической базы. Несмотря на то, что вооруженные силы имеют ключевое значение, все же к армии всегда относились как ко второстепенной составляющей. Кроме того, во внутриармейской системе нет четкого порядка, который необходим, и это должно вызывать тревогу с точки зрения национальной безопасности, обороноспособности страны. Случаи в Туркестанской и Жамбылской областях беспрецедентные за всю историю независимости Казахстана. Эти трагедии – тот повод, когда надо кардинально реформировать всю систему. К сожалению, наше министерство не сумело извлечь уроки из ЧП двухлетней давности и провести необходимую работу над ошибками. Вчерашнее событие, в отличие от того, что произошло в 2019 году, не может быть случайностью. Здесь можно рассматривать версию о внешних диверсионных действиях», – говорит Уразгали Сельтеев.



При этом он в очередной раз подчеркивает, что в настоящее время Казахстану принципиально важно навести внутренний порядок, иначе это сильно ударит по национальной безопасности республики, учитывая нестабильные геополитические вызовы.



«Что получаем? Не была проведена работа над ошибками», – подчеркивает эксперт, предполагая, что трагедия в Таразе не случайна, а результат возможного намеренного уничтожения военного имущества для того, чтобы скрыть коррупционные правонарушения.



«Кроме того, не исключается намеренная диверсия, цель которой – нанесение колоссального ущерба государству. Вы же понимаете. Даже если одна из этих версий окажется верной, мы, казахстанцы, никогда не узнаем об этом», – добавляет собеседник.



С тем, что министерство обороны Казахстана не извлекло уроков прошлых лет, считает и Данияр Ашимбаев.



«Помнится, два года назад, после случая в Арыси, министерство обороны страны обещало создать комиссию по расследованию трагедии, выявлению виновных, а также провести мониторинг и инспекцию всех остальных складов военных баз. По первому вопросу прошла серия судов, министр и некоторые другие сотрудники ведомства ушли в отставку. А вот что касается мониторинга, то, насколько я помню, министерство не сообщало о статусе проверок. Однако было разработано постановление правительства о создании запретных зон вокруг 44 действующих объектов, которые, судя по документам, дислоцируются в областных центрах, столице. Тогда же, два года, назад с высоких трибун нам обещали, что подобные трагедии не повторятся более, но вчерашние взрывы доказали нам обратное. Это показатель того, что системных мер по пресечению халатности, проверке систем пожаротушения, сигнализаций не было проведено, реальных мер не принято. И то, каково состояние остальных 43 военных объектов, остается под большим вопросом», – говорит политолог.



По мнению собеседника, нужно провести срочный аудит всех военных баз и сделать это следует не силами сотрудников министерства обороны, которое потеряло общественное доверие, а независимыми экспертами в области пожаротушения и сигнализации под контролем Совета безопасности.



«За произошедшими взрывами в первую очередь кроется халатность при исполнении должностных обязательств, не исключены и системные коррупционные составляющие, хищения. Возьмем ситуацию в Арыси. Там были подписаны все необходимые документы по работе системы сигнализации и пожаротушения, а по факту она не работала», – отмечает спикер, подчеркивая, что в Казахстане собран весь «букет» правонарушений, связанных с функционированием вооруженных сил, – взяточничество в подготовке военных кадров, армии.



Резюмируя слова спикеров, скажем, что на данный момент остро стоит вопрос о проверке военных баз РК, а в случае их угрозы местному населению, – переносе на более безопасное расстояние от жилых пунктов.



Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области в четверг, 26 августа, в 19:10.



К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.



По его словам, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.



По информации акимата Жамбылской области, 32 человека пострадали при взрывах на военном складе. Все они с различными ранениями доставлены в городскую больницу №1 города Тараза.



По информации ДЧС, население военного городка эвакуируют из зоны взрывов близ Тараза.



Ранее глава государства сообщил, что в Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра внутренних дел.



Президент Казахстана заявил, что по факту взрывов в Жамбылской области возбуждено уголовное дело.



Касым-Жомарт Токаев также призвал жителей Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность.



Как сообщили в облакимате, по состоянию на 23.30 в таразскую городскую больницу №1 и байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.



Ранее МВД РК сообщило, что 1200 человек эвакуировано из зоны взрывов на военных складах в школы Тараза.



АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщила о закрытии движения поездов на участке Тараз — Луговое Жамбылского отделения.



В Минобороны позже сообщили, что на военном складе, где прогремели взрывы, хранились боеприпасы из Арыси.



В ведомстве уточнили, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.