Число погибших при взрывах в Жамбылской области увеличилось до девяти

В пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили оперативную информацию по состоянию на 13:00, передает ИА «NewTimes.kz».



«В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются», − сообщает оперативный штаб.



По предварительной информации в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.



На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.



Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано:



МЧС – 153 сотрудника, 46 единиц техники,

ДП – 400 сотрудников, 54 единицы техники,

В/ч №28349 – 8 сотрудников, 2 единицы техники,

В/ч №5513 НГ – 273 военнослужащих, 12 единиц техники,

Нацгвардия – 520 человек и 250 человек находятся в резерве.



Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109.



Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области в четверг, 26 августа, в 19:10.



Министр обороны во время брифинга сообщил о гибели четверых военнослужащих. Позже стало известно о еще одном погибшем.



Из-за взрывов жители трех расположенных рядом с воинской частью были эвакуированы в Тараз и размещены в школах и колледже.



Министерство обороны подтвердило десять взрывов. Ведомство сообщило, что на территории воинской части хранились боеприпасы, доставленные со склада в Арыси, где в 2019 году имел место схожий инцидент. Взрывы в Арыси унесли жизни четырех человек.



Президент Казахстана заявил, что по факту взрывов в Жамбылской области возбуждено уголовное дело.