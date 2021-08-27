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Назначение каких социальных выплат и пособий упростят в Казахстане

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Назначение каких социальных выплат и пособий упростят в Казахстане
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
С середины июля в упрощенном формате была запущена проактивная государственная услуга «Назначение социальной выплаты на случай потери работы». Благодаря этому за месяц количество людей, согласившихся на получение услуги в проактивном формате, выросло с 18% до 29%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее при SMS-диалоге с услугополучателями необходимо было отвечать на два SMS-сообщения, где первое являлось согласием на получение услуги. Для увеличения количества людей, получивших госуслуги проактивно, было принято решение сократить количество SMS при диалоге с услугополучателем с двух до одной.

Теперь посредством ответа на запрос в одном SMS-сообщении услугополучатель подтверждает выбор банка обслуживания, что является автоматическим согласием на оказание госуслуги в проактивном формате.

Напомним, Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит реинжиниринг процесса оказания государственных услуг, оказываемых в проактивной форме.

В июне в упрощенном формате была запущена госуслуга «Назначение пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до года», что увеличило количество проактивно назначенных выплат с 10% до 37%. До конца года планируется доведение данного показателя до 50%.

Также до конца года планируется провести оптимизацию еще целого ряда проактивных услуг:

– назначение социальной выплаты на случай потери кормильца;

– назначение государственного социального пособия по потере кормильца;

– назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности;

– назначение государственного социального пособия по инвалидности;

– назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава».


Источник: kazpravda.kz
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