Назначение каких социальных выплат и пособий упростят в Казахстане

С середины июля в упрощенном формате была запущена проактивная государственная услуга «Назначение социальной выплаты на случай потери работы». Благодаря этому за месяц количество людей, согласившихся на получение услуги в проактивном формате, выросло с 18% до 29%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.



Ранее при SMS-диалоге с услугополучателями необходимо было отвечать на два SMS-сообщения, где первое являлось согласием на получение услуги. Для увеличения количества людей, получивших госуслуги проактивно, было принято решение сократить количество SMS при диалоге с услугополучателем с двух до одной.



Теперь посредством ответа на запрос в одном SMS-сообщении услугополучатель подтверждает выбор банка обслуживания, что является автоматическим согласием на оказание госуслуги в проактивном формате.



Напомним, Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит реинжиниринг процесса оказания государственных услуг, оказываемых в проактивной форме.



В июне в упрощенном формате была запущена госуслуга «Назначение пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до года», что увеличило количество проактивно назначенных выплат с 10% до 37%. До конца года планируется доведение данного показателя до 50%.



Также до конца года планируется провести оптимизацию еще целого ряда проактивных услуг:



– назначение социальной выплаты на случай потери кормильца;



– назначение государственного социального пособия по потере кормильца;



– назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности;



– назначение государственного социального пособия по инвалидности;



– назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава».