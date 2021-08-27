Казахстанские студенты могут начать учебу не с 1 сентября - Минобразования

НУР-СУЛТАН, 27 авг — Sputnik. Министерство образования и науки предлагает внедрить в вузах каскадный подход в процессе обучения - так, студенты некоторых курсов могут начать учебу не с 1 сентября, а позже.
"Студенты по всем направлениям подготовки, в том числе иностранные студенты, начнут обучаться в традиционном формате. При этом допускается по решению вуза смешанный формат обучения. То есть лекции можно проводить в онлайн-формате, тогда как семинарские, лабораторные и практические занятия в офлайн-режиме", - сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев в ходе брифинга.
По его словам, дистанционное обучение может применяться для студентов с особыми образовательными потребностями, а также тех, кто находится в группе риска.
"Для минимизации скопления студентов предлагается каскадный, или поэтапный подход. То есть учебный год начнется в зависимости от курса обучения. Например, студенты третьего и четвертого курса могут начать учебу с 1 сентября. Тогда как первый и второй курс, магистранты - могут начать в течение сентября, но не позднее 30-го числа, согласно утвержденному академическому календарю высшего учебного заведения", - пояснил вице-министр.
При этом на территории вуза в учебных корпусах, библиотеках и общежитиях обязательно будет использоваться приложение Ashyq или его аналог, добавил Ергалиев. В учебные здания будут допускаться студенты, у которых "зеленый" и "синий" статус.
Вице-министр подчеркнул, что требование наличия ПЦР-тестирования у студентов не допускается.
Также на территории вузов запрещается проведение массовых мероприятий.
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